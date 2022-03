Prefeitura faz plantio de mudas na Zona Leste no Dia das Florestas

Os moradores da comunidade Monte Sião, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, tiveram um início de semana diferente do habitual. Às margens do igarapé do Mindu, onde antes havia acúmulo de resíduos, contribuindo para as ocorrências de alagamentos, foram plantadas 500 mudas de espécies arbóreas, na manhã desta segunda-feira, 21/3, Dia Internacional das Florestas.

A ação faz parte da programação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), integrada com o projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindu, realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Unidade Executora de Projetos Especiais (UEP) da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

A área escolhida para o plantio tem recebido diversas ações, com o objetivo de formar um grande corredor ecológico ao longo do igarapé do Mindu, que é o principal curso d’ água urbano de Manaus, e o maior da cidade, com 22 quilômetros de extensão, percorrendo mais de 10 bairros da capital e de grande importância para a conectividade dos fragmentos florestais existentes ao longo dele.

Além do plantio de 500 árvores de porte recomendado para o local, houve a distribuição de mil mudas de espécies frutíferas, arbóreas, ornamentais e medicinais e ações de educação ambiental, com atividades junto aos alunos da escola municipal Sônia Maria da Silva Barbosa e comunidade.

“Temos um calendário de muitas atividades com integração das secretarias. Floresta e água são temas que estão intimamente interligados na questão de preservação ambiental. Nesta ação, contamos com a população para que preserve as árvores aqui plantadas e descarte o lixo de forma correta”, afirmou o secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski.

Conforme o superintendente da UEP/Seminf, Egleuson Santiago, a ação desta segunda-feira soma ainda mais com o projeto de Recuperação Ambiental, Requalificação Social e Urbanística do Igarapé do Mindu.

“Neste local onde estamos havia muitas casas irregulares. Fizemos a retirada com a indenização dos moradores. E, hoje, estamos aqui, em parceria com Semmas e Semulsp, para a limpeza do local e contribuindo com a arborização da cidade”, destacou.

Além da Semmas e UEP/Seminf, servidores da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) participaram da ação ambiental com orientações para a população sobre o descarte correto de resíduos, atentando para o horário de coleta realizado pela prefeitura.

“Ainda contamos com o apoio do grupo de voluntários Parceiros Brilhantes”, destacou o diretor de Arborização da Semmas, Deyvson Braga.

Espécies

Uma das moradoras que aproveitou a doação de mudas no bairro Jorge Teixeira foi a dona de casa Evanilda Pereira Auanário, 50 anos. Com o neto Davi no colo, ela disse que esta foi a primeira vez que recebeu uma muda. “Para mim é uma terapia. Eu tenho muitas plantinhas em casa. Quando amanhece, eu converso com elas e é uma maravilha. Agora, meu quintal ganhou mais uma integrante”, afirmou.

Segundo Deyvson, as espécies plantadas no local são: monguba, mungubarana, buritizeiro, açaizeiro e ingá de igapó. “Por se tratar de uma área sujeita à inundação, justamente por ser de várzea do igarapé, plantamos espécies que se adequam a esse tipo de ambiente, que naturalmente já estão presentes”, explicou.