Prefeitura faz nova convocação de beneficiários do Bolsa Universidade para contrapartida

A Prefeitura de Manaus iniciou nesta quinta-feira, 13/2, uma nova convocação de beneficiários do Programa Bolsa Universidade (PBU) para prestação de contrapartida. Dessa vez, os bolsistas atuarão em atividades na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

A lista de estudantes chamados está disponível no endereço http://semad.manaus.am.gov.br, clicando em “Convocados Contrapartida”. De acordo com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducaional (Espi), coordenadora do PBU, somente quem foi convocado deve se apresentar.

Com prazo para adesão até o próximo dia 19/2, os beneficiários devem comparecer ao setor de Atendimento ao Bolsista da Espi, das 8h às 17h, portando documento de identidade (RG, CNH ou Carteira de Trabalho), CPF e carteirinha de passe estudantil. A Escola está localizada na avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Flores, zona Centro-Sul.

“A contrapartida não deve ser vista apenas como uma obrigação, mas como uma oportunidade de conhecer o serviço público e expandir suas relações profissionais”, destacou a diretora-geral da Espi, Stela Cyrino, ressaltando que os estudantes recebem certificado de participação e as atividades contam como horas complementares para o curso.

Ainda de acordo com Cyrino, se o bolsista não puder realizar a contrapartida, deve requerer, dentro do período de convocação estabelecido, dispensa junto ao Programa, apresentando documentos que comprovem o motivo da ausência. No caso dos bolsistas que trabalham, por exemplo, é necessária a apresentação da carteira de trabalho ou contrato que comprove o vínculo empregatício.