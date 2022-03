Prefeitura fará contratação temporária de 600 homens para distritos de obras

Para potencializar os serviços da Prefeitura de Manaus, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), se prepara para a contratação temporária de 600 servidores, que deverão integrar os 17 distritos de obras do órgão. Ao acompanhar os serviços da rua 8, no Alfredo Nascimento, zona Norte, nesta sexta-feira, 18/3, o vice-prefeito e secretário da Seminf, Marcos Rotta, comentou que futuramente o prefeito David Almeida deverá anunciar a contratação de um efetivo temporário para atuar nas obras executadas pela Seminf.

“Os distritos estão espalhados por toda a cidade e em cada um deles a capacidade de insumos está sendo aumentada, como a quantidade de asfalto. Para darmos conta do manuseio e aplicação desse material, em breve, nós teremos o reforço de 600 homens terceirizados, anúncio este que deverá ser feito pelo prefeito David Almeida”, destaca Rotta.

As constantes chuvas e a quantidade reduzida de servidores para atuar nas obras, segundo ele, compromete a agilidade dos trabalhos. “Queremos seguir nessa constância de serviços nos quatros cantos da cidade. Nós já estamos trabalhando com a capacidade máxima de pessoas, mas, no dia a dia das obras, percebemos que faltam braços para que os trabalhos se agilizem. Nesse cenário complicado de chuvas recorrentes, o trabalho tem sido redobrado”, observa.

Recuperação viária

No Alfredo Nascimento, a rua 8 estava deteriorada, com buracos inviabilizando a trafegabilidade e com bastante lama. Nesta sexta-feira, equipes da Seminf executaram os trabalhos de recapeamento total da via com a aplicação de 250 toneladas de massa asfáltica na via.

“Nossas equipes estão trabalhando para chegarmos ao maior número de ruas asfaltadas, e, claro, sempre aliar esse trabalho à construção de sarjetas, meio-fio e recuperação de drenagem”, assegura.

Ainda segundo ele, os serviços de infraestrutura vão além do recapeamento. “Nós temos consciência de que, em muitas ruas, as necessidades vão além do asfalto. As equipes dos distritos de obras seguem trabalhando de forma paralela na recuperação de redes de drenagem profunda e superficial, pois entendemos que uma rede sem manutenção pode ocasionar fissuras no asfalto. Logo, nosso trabalho inteiro é prejudicado”, salienta Rotta.

Uma equipe com 20 homens realizou a limpeza da rua 8, para em seguida, com as máquinas retroescavadeiras, rolos compactadores e caçambas, executar o recapeamento total da via, que passou pelo serviço de fresagem (remoção da camada antiga do pavimento), para receber a aplicação de uma nova camada de asfalto.

As equipes da Prefeitura de Manaus continuam atuando em diversas frentes de obras em serviços de recapeamento asfáltico para recuperar vias em toda a cidade, como nos bairros Nossa Senhora das Graças; conjunto Parque das Laranjeiras, Flores; Aleixo; e Cidade Nova.

Com informações da assessoria da Seminf