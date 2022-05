Prefeitura expande estratégia para divulgar Maratona Internacional de Manaus

Atletas de Barcelona e de todo o mundo vão conhecer alguns bons motivos para participar da maratona na Amazônia em comemoração ao aniversário de Manaus

Após participação de sucesso na “Run Experience de Paris”, o estande da “Maratona Internacional de Manaus” terá uma nova unidade, montada com apoio da Prefeitura de Manaus, especialmente preparado para divulgação na Maratona de Barcelona 2022. A apresentação será sobre o evento esportivo que celebrará o aniversário da capital amazonense, nos dias 22 e 23 de outubro, dentro das comemorações pelos 353 anos da cidade.

A estrutura montada em Barcelona, capital da região da Catalunha, na Espanha, é um estande de tamanho 6×3 na Expo Sports, feira esportiva a ser realizada nos dias 6 e 7/5, na qual estarão reunidos mais de 200 expositores, divulgando suas maratonas e buscando a atenção do público com estratégias diversas. O encontro de expositores antecede a maratona, que acontece no dia 8, e é o endereço onde os participantes da prova vão retirar seus kits da corrida.

A Prefeitura de Manaus apoia a divulgação do estande, a fim de ampliar o número de participantes de fora da cidade e do Brasil, presentes na corrida em outubro, dando maior publicidade à prova e aquecendo o turismo e a economia de Manaus. No estande, todo o material de divulgação destaca a cultura local, e a defesa do desenvolvimento econômico em sinergia com a conservação ambiental.

A edição de 2022 da prova em Manaus celebra também uma nova fase. Depois de dois anos de uma pandemia que isolou as pessoas, distanciou a convivência presencial e deixou muitas perdas no mundo inteiro, a possibilidade de percorrer as ruas da capital do Amazonas ao lado de atletas de diversos países, movidos pelo mesmo propósito de celebrar a vida a partir do esporte, faz da Maratona Internacional de Manaus um evento de experiências inesquecível.

“A presença da Prefeitura de Manaus em encontros possibilitados pelo esporte, com empresas, instituições públicas e privadas e atletas de diversos países, é mais que uma oportunidade de promoção e marketing da cidade, é um convite a atletas profissionais e amadores de todas as nações a visitarem a capital da Amazônia e correrem juntos, por percursos que celebram a natureza, o esporte e a valorização da vida”, explica o prefeito David Almeida, maior entusiasta da maratona de Manaus. Ele está inscrito para participar da Maratona de Barcelona, com o objetivo de ampliar a divulgação do evento esportivo manauara.

Maratona Internacional de Manaus

A Maratona Internacional de Manaus acontecerá nos dias 22 e 23 de outubro, com largada e chegada no calçadão do complexo turístico Ponta Negra, um dos pontos turísticos mais espetaculares de Manaus. Com praia de rio que desenha o cenário perfeito para o pôr do sol amazônico. O dia 22, será dedicado às categorias kids e corrida de 5 quilômetros. Já no dia 23 será a grande corrida de 42 quilômetros.

Na maratona de 42 quilômetros, os atletas profissionais e amadores passarão pela ponte estaiada sobre o rio Negro, o emblemático Teatro Amazonas, a Arena da Amazônia, entre outros pontos turísticos da cidade.

Calendário e inscrições

Dia 22 (sábado) – Family Run com os percursos de 5 quilômetros e kids

Dia 23 (domingo) – Percursos de 42 quilômetros e 21 quilômetros

As inscrições acontecem no site do evento no endereço www.maratonademanaus.com.br

Com informações da Semcom