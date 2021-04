Prefeitura esclarece fake news sobre instalação de radares

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), esclarece serem falsas as informações de que o município estaria instalando radares em ruas da capital. A prefeitura está realizando, por meio do CCC, a instalação de 41 novas câmeras, em pontos estratégicos da cidade, para futuramente atender às demandas de trânsito, transporte, Defesa Civil e Guarda Municipal.

Vale ressaltar que os equipamentos não terão objetivo de multar ou autuar condutores e pedestres, mas sim monitorar os locais definidos, para que a prefeitura possa agir de maneira mais célere e ordenada em diversas situações que possam ocorrer.

A expectativa é que até o final do ano 180 câmeras de monitoramento já estejam instaladas em todas as zonas da capital, possibilitando a antecipação de crises e respostas mais rápidas às ocorrências.

Essa é uma das medidas inovadoras e tecnológicas que a gestão, coordenada pelo CCC, está trabalhando para garantir dias melhores a cidade de Manaus, e à população manauara.

