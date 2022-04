Prefeitura entrega praça Raimundo Salgado no mês dos 75 anos do São Jorge

Após ser totalmente revitalizada, a praça Raimundo Salgado, localizada entre as ruas Emílio Ruas e Vicente Torres Reis, no bairro São Jorge, foi entregue pela Prefeitura de Manaus, no início da noite de hoje (26). O espaço recebeu serviços como pintura, paisagismo, recuperação de bancos e calçadas, além de implantação de lixeiras, pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). A entrega ocorre no mês de aniversário do bairro São Jorge, que comemorou 75 anos de história.

Situada em frente à igreja de São Jorge e o Centro de Esporte e Lazer (CEL) Ninimbergue dos Santos Guerra, o “Bergão”, a praça Raimundo Salgado foi entregue à comunidade pelo secretário da Semulsp, Altervi Moreira, e a solenidade foi prestigiada pelos titulares das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior; de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Júnior; da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Jane Mara Moraes; a deputada estadual Therezinha Ruiz e os vereadores Jaildo Oliveira e Dione Carvalho.

“Este é um trabalho que iniciou na gestão do ex-secretário Sabá Reis e estamos dando continuidade, com a inauguração desta praça, que é muito importante para o bairro do São Jorge, e recebe o nome do ex-funcionário da Seminf, o Raimundo Salgado”, comentou Altervi.

Para Marivaldo Agostinho, líder do bairro, a revitalização do espaço vai atrair mais frequentadores ao lugar. “Hoje é um dia histórico para o bairro de São Jorge. A comunidade só tem a agradecer. Eu agradeço ao prefeito David Almeida, ao secretário Altervi e ao ex-secretário Sabá Reis, por terem olhado para esta comunidade. Aqui tudo melhorou, com o paisagismo, pintura e tudo. Nós só temos a agradecer”, salientou Marivaldo.

Agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local realizando o monitoramento das vias no entorno da praça. O grupo Garis da Alegria animou o evento.

Homenagem

O nome da praça é uma forma de homenagear o servidor mais antigo da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), e residente do bairro São Jorge, Raimundo Salgado. Dos seus 71 anos de vida, 42 foram dedicados à Prefeitura de Manaus. Em seus últimos anos no serviço público municipal “Seu Salgado”, como era conhecido, esteve à frente do setor de Artefatos e Concretos, participando ativamente de obras como a revitalização da praça Duque de Caxias, também no bairro São Jorge.

Raimundo morreu em fevereiro de 2016.

“Esta é uma homenagem digna. O meu pai fez tudo que podia pelo próximo e pelo bairro do São Jorge, lugar que ele escolheu para morar. Meu pai brigou muito pelas melhorias do bairro. Ele tinha como lema ‘o trabalho não para’. Ele começava a trabalhar às 4h e não parava”, pontuou Ricardo Salgado, que agradeceu a homenagem ao pai.

Com informações da Semcom