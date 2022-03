Prefeitura entrega mausoléu da Igreja Católica que homenageia padres de Manaus

Como forma de reconhecer e honrar a memória dos padres e diáconos por toda a dedicação em vida à capital amazonense, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), em parceria com a Arquidiocese de Manaus, entregou, nesta quinta-feira, 17/3, o mausoléu da Igreja Católica, no cemitério Nossa Senhora Aparecida, localizado no bairro Tarumã, zona Oeste. A solenidade contou com a presença do arcebispo de Manaus, dom Leonardo Steiner, que realizou a missa e a procissão no campo-santo.

O mausoléu foi projetado pelos garis e construído pelos coveiros da Semulsp. No total, foram criadas oito gavetas e 33 ossários, sendo considerado um monumento para visitação.

De acordo com o secretário da Semulsp, Sabá Reis, o espaço atende a solicitação da Arquidiocese e servirá para homenagear os religiosos que foram responsáveis pelo desenvolvimento da capital.

“O prefeito David Almeida é muito amigo da Igreja Católica e ele tem uma devoção muito grande pelo trabalho social que os padres realizam e realizaram. E coube a ele a missão de erguer este mausoléu, que passa a ser não apenas da igreja, mas um patrimônio da cidade de Manaus, porque a arquitetura dele é muito linda”, destacou.

Reis também adiantou que será feito o translado dos restos mortais de dois padres, que estão em outros cemitérios, para o mausoléu.

“Muitos padres morreram sem ter um familiar aqui, agora eles terão sua morada eterna de forma digna, porque tudo aqui foi feito com muito carinho. E é isso que as pessoas esperam do David Almeida, um prefeito que zela pelo ser humano”, declarou.

O arcebispo de Manaus destacou que faz um bom tempo que os padres observaram a necessidade de ter um local para enterrar os religiosos. “Graças a Deus, hoje temos este mausoléu que tanto os padres sonhavam e este é o local que desejamos deixar os corpos dos nossos padres, mas é um lugar também de memória, isso é muito importante”, pontuou.

Parceria

Em fevereiro deste ano, a Semulsp, em parceria com o governo do Amazonas, realizou a limpeza da antiga cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro. O espaço deverá ser transformado em um centro de serviços sociais gerenciado pela Arquidiocese de Manaus.

A recuperação foi acertada também em fevereiro deste ano com o arcebispo de Manaus, dom Leonardo Steiner; o padre Danival Lopes; o secretário municipal de Limpeza Urbana, Sabá Reis; e o secretário estadual de Cultura, Marcos Apolo.