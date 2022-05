Prefeitura entrega mais uma praça em área revitalizada no bairro Mauazinho

A Prefeitura de Manaus, por meio das secretarias municipais de Limpeza Urbana (Semulsp) e de Infraestrutura (Seminf), entregou na noite de hoje (2), a praça Anderson da Silva Souza, instalada no bairro Mauazinho, zona Sul. A área, atingida por uma erosão de 45 metros, foi totalmente revitalizada e ganhou um novo espaço de lazer, beneficiando diversas famílias que vivem no local.

Para impedir que novas ocupações ocorram na área, a Prefeitura de Manaus construiu a praça com área de lazer para crianças, jovens e adultos ao longo da via.

“Esta área foi atingida por uma grande erosão. Antes de ser eleito prefeito, estive aqui e constatei a necessidade de fazer algo pelo local. Assim que assumi a prefeitura, dei a autorização para que a licitação para as obras daqui fossem realizadas. Tivemos dificuldades por conta das chuvas muito intensas, que atrasaram as obras em uns quatro meses. Mas, no dia de hoje estamos aqui entregando essa área, essa praça, essa rua foi totalmente revitalizada. Um espaço humanizado para ser utilizado pelos moradores do Mauazinho”, pontuou o prefeito David Almeida.

O titular da Seminf, Renato Júnior, destacou a complexidade da obra realizada no local. “Aqui havia uma grande erosão. A empresa responsável pelos serviços, passou quatro meses trabalhando nas obras, porque na verdade, tratava-se de uma grande erosão, uma voçoroca. E hoje estamos aqui inaugurando este espaço, com o prefeito David Almeida, que por meio desta obra está proporcionando dignidade às pessoas que moram aqui”, salientou Renato.

De acordo com o secretário da Semulsp, Altervi Moreira, a praça recebeu serviços como pintura, paisagismo, implantação de bancos, calçadas e lixeiras. “A Semulsp deu sua contribuição neste espaço com diversos serviços. E hoje estamos entregando para a população, dando continuidade ao trabalho que o antigo secretário, Sabá Reis, começou”, informou.

Homenagem

O espaço foi batizado como praça Anderson da Silva Souza, em homenagem ao presidente do Sindicato dos Mototaxistas (Sindimoto), morto em 2019 em decorrência de um acidente de moto. Esta é uma homenagem merecida que meu irmão está recebendo. Ele lutou por muitos anos pelos mototaxistas. Era um homem de muita garra. E nós só temos a agradecer por este espaço levar o nome dele”, declarou Edson Souza, irmão do homenageado.

