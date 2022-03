Prefeitura entrega mais um espaço de convivência e lazer na zona Leste

A praça do Barcelona, na avenida Cosme Ferreira, entre os bairros São José e Zumbi dos Palmares, zona Leste, foi entregue ontem (26) aos moradores, pelo prefeito de Manaus, David Almeida, e o titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis.

A praça recebeu serviços de pintura, paisagismo, recuperação de bancos e calçadas. A ação foi coordenada pela Semulsp, e o local também recebeu um monumento artístico que exalta um dos animais da floresta amazônica mais conhecidos, a onça-pintada. Denominada “Onça Manaó”, a obra foi produzida pelo artista Juarez Lima.

O prefeito David Almeida destacou que a intenção da Prefeitura de Manaus é chegar em todos os espaços públicos para revitalizá-los, e que em outras praças serão instalados outros monumentos que exaltarão a fauna amazônica, como o tucano, o sauim-de-coleira, o jacaré, a arara e a vitória-régia.

“São praças, trevos e rotatórias que a gente passa e tem uma referência, e que antes não eram bem cuidados. Hoje, com o trabalho da Semulsp, na pessoa do Sabá Reis, são bem vistos pela população, ou seja, essa secretaria mudou a cara da cidade de Manaus. Muitos espaços como esse foram revitalizados, trazendo cor e vida para a cidade”.

Segundo o titular da Semulsp, Sabá Reis, as reformas foram necessárias para promover qualidade de vida à população que utiliza o local.

“Essa praça é do mesmo padrão que a Semulsp tem feito em toda a cidade. Mas essa aqui tem um simbolismo, porque foi a primeira que me chamou à atenção em relação à zumba, onde a comunidade se reúne e nós víamos essa necessidade de revitalizar o local. Ficou linda, recuperada e com o monumento do Juarez”, destacou Reis.

Monumento

O monumento mede 2,5 metros de altura e 7 de comprimento. Se chama “Onça Manaó” e representa a arte, a sustentabilidade e a conscientização ambiental. O artista responsável pela criação do monumento, Juarez Lima de Jesus, destacou que foi uma obra feita com muito carinho.

“Expressão máxima da guardiã da nossa floresta, a onça manaó está aqui com um olhar sereno, respeitoso, mas também, com este monumento, começa uma interação entre o homem e a natureza, que encanta a população e leva a mensagem de preservação”, disse Juarez.

Vilce Hyroshi, moradora da área, elogiou o trabalho feito pela Prefeitura de Manaus na praça. “O David e o Sabá estão de parabéns. Sinceramente, vários políticos prometeram e não fizeram nada. E o Sabá não só falou, como fez e foi tudo muito rápido. Parabéns à Prefeitura de Manaus”.