Prefeitura entrega mais R$ 112 mil aos ganhadores do terceiro sorteio da Nota Premiada

Mais R$ 112 mil foram entregues aos 27 felizardos do terceiro sorteio do ano da campanha Nota Premiada Manaus, da Prefeitura de Manaus. Os cheques simbólicos foram entregues aos ganhadores do sorteio nº 202106 nesta sexta-feira, 11/6, na sede do Manaus Atende, na rua Japurá, 493, Centro. As instituições sociais indicadas também participaram do ato de entrega das premiações.

A maior premiação dessa extração, R$ 20 mil, foi paga ao corretor de imóveis Eduardo de Souza. De acordo com ele, o cupom sorteado foi gerado a partir de uma nota fiscal de um exame médico que ele realizou no mês de abril. “Participo da campanha desde o início e, qualquer serviço que pago, exijo minha nota fiscal de serviço”, relatou Souza.

Também participaram da entrega, Grace Oyama e Raimundo Campos Filho, ambos ganharam prêmio de R$ 10 mil. Elisangela Veras recebeu a premiação de R$ 5 mil. O Lar das Marias foi a instituição com maior indicação aos prêmios sociais. No total, foram passados R$ 16,4 mil, somando a indicação de quatro sorteados.

A diretora administrativa do Lar das Marias, Fátima Rodrigues, destacou a importância do programa e agradeceu pela indicação dos participantes. “Precisamos destacar a importância da campanha Nota Premiada, pois além de gerar recursos para a cidade, há essa ajuda social às entidades. Principalmente agora que a gente não pode realizar nossas feijoadas e eventos que nos ajudavam a angariar recursos”, disse.

Sorteio

Conforme informou o subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes, o próximo sorteio da campanha deverá ocorrer no início do mês de julho.

Para concorrer é necessário realizar um breve cadastro na página da campanha (http://notapremiada.manaus.am.gov.br). Ao preencher os dados, o cidadão já deverá escolher uma das instituições listadas para também ser premiada, caso ele seja sorteado.

“Assim que cadastrado, o cidadão já pode pedir para incluir seu CPF nas suas Notas Fiscais de Serviços de escolas, cursinhos, clínicas médicas, academias de ginástica, cinemas, mecânicas, salões de beleza, entre outros estabelecimentos”, exemplificou Pontes. A lista completa de prestadores de serviços que são obrigados a emitir o documento fiscal está disponível no site da campanha Nota Premiada Manaus na internet.

*Com informações da assessoria