Prefeitura encerra hoje curso ‘Formação de Startups’ com a segunda turma

Quarenta participantes, entre estudantes, empreendedores e profissionais de diversas áreas, passam por uma imersão sobre o universo do empreendedorismo e da inovação, até hoje (20).

O curso “Formação de Startups” é resultado de uma parceria entre a Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e o Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (IDT-Cema) e teve início na noite de sexta-feira, (18), com a segunda turma, no Casarão da Inovação Cassina, localizado no Centro Histórico de Manaus.

“Esse curso visa fomentar e fortalecer o empreendedorismo e a inovação na nossa cidade, então o sucesso dessa turma vai fazer com que implementemos mais políticas públicas como essa para a população”, frisou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

“Estamos muito emocionados de estarmos aqui, realizando o segundo curso do projeto junto à população manauara. Já tivemos resultados fantásticos com a primeira turma e deixamos o convite para que as pessoas participem das próximas edições”, destacou o diretor de Inovação do IDT-Cema, Daniel Takaki.

A iniciativa faz parte do projeto “Mais Inovação”, que tem como objetivo realizar ações para fomentar o ambiente de inovação na cidade, capacitando profissionais que atuarão diretamente na criação e desenvolvimento de novas tecnologias e produtos tecnológicos, conferindo ao mercado local estímulos para o crescimento e surgimento de novos negócios inovadores, por meio de empresas de base tecnológica, institutos de tecnologia e startups, além de gerar emprego e renda à população de Manaus.