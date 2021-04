Prefeitura e Senai entregam certificados do Curso Inspetor de Qualidade

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realizou nesta sexta-feira (16) , a cerimônia de entrega de certificados de mais um curso de capacitação, o de Inspetor de Qualidade. Doze alunos concluíram o curso promovido em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e viabilizado pelo Departamento de Qualificação Profissional da secretaria.

A capacitação teve início em outubro e contou com uma carga horária total de 264 horas. Ela foi dividida entre aulas práticas e teóricas, que abordaram assuntos sobre a supervisão das etapas de produção de um produto, padrões e procedimentos estabelecidos de uma empresa ou indústria.

Em discurso na cerimônia de encerramento, o secretário da Semtepi, Radyr Júnior, destacou a vontade de empreender demonstrada pelos participantes do curso. “É uma satisfação imensa podermos finalizar mais este curso. Agradeço a todos e parabenizo o grande empenho, dedicação e vontade de empreender que todos tiveram aqui. Essa é mais uma prova de que a Semtepi segue fazendo a diferença. Esperamos oferecer cada vez mais cursos que atendam a demanda do mercado para dar um retorno para a sociedade e para as famílias”, disse o secretário, que estava acompanhado na cerimônia da diretora de Departamento de Qualificação Profissional da Semtepi, Rayana Pinho.

Na ocasião, um dos alunos que participou da Oficina de Ovos de Páscoa, Antônio Araújo, ressaltou a importância da oportunidade de ter acesso a essa prática. “Fomos bem capacitados. Eu e minha mulher estamos desempregados, mas hoje acredito que com os aprendizados obtidos aqui, posso garantir o sustento digno para minha família”.

