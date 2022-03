Prefeitura e Manauara Shopping viabilizam espaço colaborativo para mulheres 

O espaço colaborativo “Empodera Ela”, iniciativa da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Manauara Shopping, iniciou suas atividades ontem (8), no piso Castanheiras do centro de compras, localizado no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul.

Criado em alusão ao Dia Internacional da Mulher, o local recebe seis artesãs cadastradas no Departamento de Economia Solidária e Criativa (Desc) da secretaria. No total, até o último dia de evento, 10/4, 18 mulheres irão expor no espaço.

“A Semtepi tem feito um trabalho muito forte nessa questão do segmento de artesanato e nós temos hoje um cadastro de 1.200 pessoas, que cada vez mais confiam no trabalho da secretaria. Hoje iniciamos aqui um dos eventos que nós vamos fazer esse ano, de muitos outros que virão. É a Prefeitura de Manaus gerando renda para esse segmento da nossa economia”, disse o subsecretário de Assuntos Operacionais da Semtepi, Gustavo Igrejas.

O diretor do Desc, Sidnei Nunes Magalhães, destacou a abertura do espaço colaborativo em uma data especial, como a celebrada nesta terça-feira. “É importante abrirmos esse espaço no Dia Internacional da Mulher. Esse é um projeto em parceria com o Manauara Shopping em que podemos desenvolver o trabalho da mão de obra feminina, do artesanato feminino, em prol da geração de renda para essas contempladas”, comentou.

Apoio

Edinelsa Santos trabalha com artesanato há 20 anos, tendo como principal matéria-prima de seus produtos as sementes amazônicas. Segundo ela, a Semtepi teve um papel essencial para a retomada dos trabalhos pós-pandemia. “A primeira feira que participei depois da pandemia foi promovida pela secretaria, então essa parceria e apoio são primordiais para que possamos gerar renda e divulgar nosso artesanato”, salientou a artesã.