Prefeitura e INSS se unem para beneficiar servidores com deficiência

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), criou um grupo de trabalho, nesta quarta-feira, 17/11, com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para tratar sobre um acordo de Cooperação Técnica, que pretende encontrar funções estratégicas entre profissionais com deficiência, além de apresentação de propostas no âmbito do atendimento e reabilitação desses servidores da rede municipal de ensino.

O grupo de trabalho, formado por três membros da Semed e dois do INSS, está elaborando as atividades. A expectativa é que até o final deste mês, o acordo já esteja assinado entre as partes.

A proposta tem como principal objetivo ações em favor de seus segurados, que estão em programa de reabilitação, para que possam retornar ao mercado de trabalho, depois de serem treinados em espaços que serão oferecidos pela Semed.

O titular da Semed, Pauderney Avelino, disse que a secretaria vai contribuir de forma importante para que todos possam ter a oportunidade de recolocação no mercado de trabalho.

“O acordo é de grande relevância, porque estamos desenvolvendo essa responsabilidade social e trabalhando na inclusão dos nossos colaboradores. Realizar esse acordo é uma maneira de possibilitar que esse grupo tenha acesso aos direitos que são garantidos”, finalizou Pauderney Avelino.

Para o chefe da Divisão Pessoal, Thiago Correia, o acordo garante o trabalho essencial, para que o instituto complete sua missão de reconhecer os direitos dos servidores e promover o bem-estar social com segurança e qualidade.

“Estamos analisando esse termo de cooperação com o INSS, visando a melhoria contínua referente às demandas da Divisão Pessoal da Semed, como requerer aposentadoria, auxílio-doença, entre outras demandas. Por meio deste acordo de cooperação, estaremos conseguindo dar celeridade para essas demandas dos nossos colaboradores”, comentou Thiago Correia.

Segundo a analista de seguro social, Karla Jeannine Pedrosa, a iniciativa visa a disponibilização de serviços aos trabalhadores municipais e beneficiários do Programa de Reabilitação Profissional do INSS.

“O que nós estamos buscando com esse acordo de Cooperação Técnica é melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, que perderam a capacidade laborativa, para que elas possam voltar ao mercado de trabalho”, comentou Karla Pedrosa.