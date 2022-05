Prefeitura e governo alinham projetos para fortalecer o turismo no Amazonas

O alinhamento do calendário de ações, projetos, capacitações, oficinas, participação em feiras nacionais e internacionais, eventos culturais, lançamento de produtos e parcerias na área do turismo, tanto para a capital amazonense quanto para o interior do Estado, foram as pautas discutidas hoje (18), entre a Prefeitura de Manaus, por meio de representantes da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e do governo do Amazonas, via Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

Durante o encontro, na sede da Amazonastu, o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, e representantes das diretorias de Turismo e Comunicação da fundação, apresentaram o novo conceito da 7ª edição do projeto de ocupação artística do centro de Manaus, o festival #SouManaus Passo a Paço 2022; o aplicativo de serviços turísticos #SouManaus, que será lançado pela prefeitura ainda neste mês, além de convênios sobre oficinas e cursos de capacitação para os prestadores de serviços turísticos de Manaus, que visa estimular, conscientizar e preparar mão de obra qualificada para atuar na cidade.

“Pauta importante da união entre Estado e município, onde a nossa preocupação não é apenas com a cidade de Manaus, mas com os segmentos da cultura, do turismo e do esporte de aventuras como um todo. O nosso Estado vai realizar grandes eventos, como o Festival Folclórico de Parintins e o #SouManaus Passo a Paço 2022, e estamos trabalhando para capacitar cada vez mais o trade da nossa cidade”, ressaltou Alonso.

Para o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio, a parceria entre as instituições tem o objetivo de aumentar o fluxo de turistas, criar oportunidades, empregos e renda para o Estado.

“Tratamos hoje de pautas importantes para o turismo no Estado do Amazonas, na capital Manaus, nosso grande portal de entrada, nossa maior capital do Norte. São ações presentes e futuras, alinhadas entre prefeitura e governo do Estado, que tem como objetivo, principalmente, fortalecer o turismo aqui na região, aumentar o fluxo, gerar emprego, oportunidade e renda aqui”, pontuou Sampaio.

No dia 9/6, a Manauscult realizará a apresentação do Festival #SouManaus Passo a Paço 2022 e do aplicativo de serviços turísticos #SouManaus, para os prestadores de serviços turísticos da capital.

Com informações da Manauscult