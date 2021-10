Prefeitura e Estado anunciam protocolo de intenção de R$ 580 milhões para projetos de desenvolvimento da capital

Como parte das ações em homenagem aos 352 de Manaus, neste domingo, 24/10, o prefeito David Almeida anunciou uma parceria de investimentos em projetos de desenvolvimento da cidade, com o governo do Estado. A assinatura do protocolo de intenções, que prevê R$ 580 milhões para os projetos, ocorreu durante a entrega da revitalização do parque Rio Negro, bairro São Raimundo, zona Oeste da cidade. Para o chefe do Executivo municipal, essa é uma forma de presentear a população no primeiro aniversário da cidade sob a atual gestão.

“O gesto de hoje, esse gesto de estender a mão para Manaus, é o maior presente que Manaus recebe, estou diante do governador Wilson Lima neste dia especial, onde começamos essas tratativas, assinando o protocolo que indica que Manaus vai viver dias melhores, e isso só será possível trabalhando em conjunto”, afirmou o prefeito.

Entre as principais ações destacadas, o prefeito ressaltou que o acesso aos novos recursos possibilita o avanço na infraestrutura com R$ 150 milhões, para recapeamento e pavimentação de 10 mil ruas da cidade; R$ 5 milhões para obras de erosão; R$ 25 milhões para reforma de feiras e mercados; R$ 35 milhões para aquisição de ônibus elétricos, além da recuperação de 62 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e recuperação de 88 escolas até o final do próximo ano.

“É essa a administração que estamos fazendo, esses recursos se somam a mais R$ 470 milhões no cofre da prefeitura. Assim podemos concluir que o planejamento para 2022 prevê novos investimentos para a capital amazonense, garantindo benefícios para a população e uma melhoria na qualidade de vida”, enfatizou Almeida.

A parceria também inclui R$ 35 milhões como apoio do Estado para o subsídio do transporte coletivo, gratuidade da tarifa do transporte coletivo para alunos da rede pública estadual e municipal de ensino, R$ 100 milhões para construção do viaduto da bola do Produtor, R$ 20 milhões para a construção de um novo terminal de ônibus na zona Norte da cidade, e R$ 5 milhões para readequação do antigo Terminal de Integração 6 (T6).

“Manaus merece este presente, é o maior investimento de todos os tempos, e isso só é possível graças ao trabalho em conjunto que tem um único objetivo, melhorar mais ainda a vida de quem mora na capital”, ressaltou o governador do Estado, Wilson Lima.

Preparativos

Além disso, o prefeito reforçou ainda, que este ano a cidade terá o maior Natal da sua história, com apresentações da decoração de Natal dos veículos do transporte público.

“Hoje começa o Natal de Manaus. Vamos fazer o melhor Natal da história desta cidade, vamos ter o ‘Natal das Águas’, praças e ônibus iluminados. Somos a cidade que mais sofreu com a pandemia, com a cheia, mas hoje Manaus vive uma realidade diferente, o Natal será especial, como nunca foi visto antes”, destacou o prefeito, lembrando do lançamento do “Natal das Águas”, que acontecerá neste domingo, no chafariz da Ponta Negra.