Prefeitura e Águas de Manaus reflorestam área de 4 hectares na zona Leste

A Prefeitura de Manaus, em parceria com a empresa Águas de Manaus, fez o plantio de mais de 5 mil mudas de espécies como angelim e pau-rosa em uma área com mais de 4 hectares na zona Leste da cidade. A ação ocorreu nesta sexta-feira, 18/3, e faz parte do projeto “Manaus, te quero verde”, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed).

A área reflorestada fica na estação de tratamento de água da Ponta das Lajes, no Distrito Industrial, complexo que trata e distribui água para as zonas Leste e Norte da capital amazonense. A Águas de Manaus cedeu o espaço para a ação da Prefeitura de Manaus. Além da concessionária, outros parceiros também fazem parte do projeto, como o Instituto Soka Amazônia, Consulado do Japão em Manaus, e a VS Academy.

Alunos e professores da escola municipal Frei Mário Monacelli, no Jorge Teixeira, na zona Leste, participaram do plantio de mudas, juntamente com colaboradores voluntários da Águas de Manaus. O objetivo do plantio é que, com a revitalização da área verde, o local se transforme em uma área totalmente recuperada ambientalmente, servindo de refúgio ampliado para a fauna da região e que também vire uma matriz de coleta de sementes.

O trabalho é importante porque a educação ambiental está sendo realizada na prática, de acordo com o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino. “É importante a preservação. Já plantamos uma pequena floresta dentro de Manaus e vamos ampliar muito e a cidade ficará verde, como idealizamos e denominamos: Manaus, te quero verde”, ressaltou o secretário.

A parceria da Semed com a Águas de Manaus, de acordo com o diretor presidente da entidade, Thiago Augusto Terada, foi o que levou ao espaço ocupado de 4 mil metros quadrados.

“A gente só consegue mudar o nosso futuro mudando as gerações que estão por vir. Então, educar a geração, ensinar que a gente só tem um planeta e que precisamos cuidar, é muito importante para que a gente consiga preservar”, acrescentou Thiago Terada.

O Instituto Soka fornecerá as 5 mil mudas que serão plantadas no espaço e vai acompanhar o desenvolvimento das espécies, em conjunto com a Águas de Manaus, como explica o diretor-presidente do Instituto, Edson Akira Sato.

“O que estamos presenciando hoje aqui são várias pessoas fazendo uma ação com um único propósito, que é plantar árvores. Eu acredito que essa é a nossa satisfação, e conforme o secretário confirmou, atesta o valor. Iniciando esse plantio numa área que vai receber aqui cinco mil árvores nativas do Amazonas”, explicou Akira.

As árvores plantadas no local serão monitoradas pelo aplicativo Tree Earth que realiza o controle de mudas plantadas no Amazonas. Por meio do georreferenciamento, será possível acompanhar a evolução da muda pelo celular. Ao plantar a muda, os voluntários registraram fotos e o nome da espécie. Com esses dados, é possível acompanhar e registrar, via app, todo o processo de desenvolvimento da árvore.

“Manaus, te quero verde”

O projeto “Manaus, te quero verde” foi lançado no dia 2 de junho de 2021 e tem o objetivo de sensibilizar a sociedade manauara para a importância da arborização em áreas urbanas e rurais. A meta do projeto é plantar em dois anos, uma média de 10 mudas por aluno da rede municipal de ensino. Até o momento, já foram plantadas 7.097 mudas em várias regiões da cidade e na zona rural e ribeirinha.

A coordenadora das Ocas Ambientais, responsável pelo projeto, Erica Amorim, explica que, além dessas grandes ações, o programa segue com uma agenda constante, fazendo o plantio das árvores em grandes áreas e em unidades escolares também.

“Já temos outras ações previstas ainda para este ano. Realizamos ações semanalmente, inclusive amanhã, 19 de março, teremos mais um plantio em parceria com o Instituto Soka Amazônia. Então temos uma agenda ao longo do ano em que outros espaços como esses e as nossas escolas também vão receber novos plantios”, finaliza Érica.