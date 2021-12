Prefeitura divulga programação para a 3ª Feira do Polo Digital de Manaus

Em sua terceira edição, a Feira do Polo Digital de Manaus (PDM) reunirá entre os dias 9 e 11/12, empresas, governos, startups e especialistas em tecnologia para o debate e compartilhamento de experiências sobre o desenvolvimento de produtos na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).

O evento apoiado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), acontecerá de forma híbrida – on-line e presencial, no Centro de Convenções do Amazonas – Vasco Vasques, no bairro Flores, zona Centro-Sul, com entrada gratuita.

Além do palco principal, a Semtepi utilizará quatro salas na feira, entre elas, a Sala Empreender, que trará painéis voltados às ações de empreendedorismo; a Sala Inovação, que abrirá oportunidades para abordar temas como a Indústria 4.0; a Sala Comunidades, que reunirá diversas temáticas sobre a sociedade civil; e, por fim, a Sala Govtech, voltada para o desenvolvimento digital na Amazônia.

A terceira edição da feira, que incentiva novos negócios, startups e avanços tecnológicos, é uma realização do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico (Codese), com o patrocínio da Prefeitura de Manaus, por meio da Semtepi e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), entre outras entidades.

Programação

Palco Principal – 9/12

Horário – das 15h às 16h

Painel – Cidades Inteligentes: políticas e programas de apoio

Painelistas – Paulo Alvim (MCTI), coronel Manoel Amaral (Suframa), Jório Veiga (Sedecti) e Radyr Júnior (Semtepi)

Sala Govtech – 9/12

Horário – das 15h às 16h

Painel – O poder dos dados na Indústria Moderna – Prospecção Inteligente com a Gestão de Dados Startup Getter

Painelista – Ruffo Paganini (Getter AI)

—

Horário das 17h às 18h

Painel – Sine 4.0

Painelistas – Pedro Waulito, Katiuscia Ferreguetti, Ismael Morais, Leilane Rebouças e Moacir Batista (Sine Manaus)

—

Horário – às 19h

Painel – Sustentabilidade de Impacto – A logística reversa é um instrumento importante dentro da política municipal de resíduos sólidos.

Painelistas – Thiago Teles (Drive-thru Ambiental); Antônio Stroski (Semmas)

—

Horário – às 20h

Painel – Governo Digital – Manaus, uma região propícia ao desenvolvimento de novas ideias, produtos e serviços

Painelistas – Radyr Júnior (Semtepi); Clécio Freire (Semef) Alessandro Moreira (Conselho Municipal de Gestão Estratégica – CMGE)

—

Sala Inovação – 10/12

Horário – às 18h

Palestra – Visão Computacional e a Transformação Digital da Indústria

Palestrante – Rufo Paganini (Getter AI)

—

Sala Comunidades – 10/12

Horário – 20h

Painel – Inovação de Baixo Custo com Geração de Resultados e Impactos Positivos para Comunidades do Terceiro Setor e Povos Tradicionais.

Painelistas – Valcleia Solidade (Fundação Amazônia Sustentável – FAS); Graça Prola (Subsecretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania – Semasc); Vanda Ortega Witoto (professora e técnica em enfermagem).

—

Sala Govtech – 10/12

Horário – das 18h e 19h

Painel – Fórum Municipal Permanente de Articulação da Zona Franca de Manaus (FOPAZFM)

Painelistas – Gustavo Igrejas, Sidnei Magalhães (Semtepi) e coronel Algacir Polsin (Suframa).

—

Sala Empreender – 11/12

Horário – às 14h

Palestra – O Futuro do Varejo

Palestrantes – Miguel Aguirar (Pátio Gourmet) e Wlandemir Figueiredo (Grupo TvLar)

—

Horário – às 15h

Painel – Oportunidades e Inovações no Agronegócio

Palestrantes – Macaulay Abreu (Onisafra), Brena Gaspar (Agrosmart) e Jeyn’s Martins Alves (Senar)

—

Horário – às 16h

Painel – Empreendedorismo Feminino – Mulheres que geram Negócios

Painelistas – Juliana Teles (Impact Hub), Mariana Leite (Bemol Digital) e Marcela Martins (Konioca Startup)

—

Horário – às 17h

Palestra – Serviço Público na Inovação e suas perspectivas de investimentos

Palestrante – Radyr Júnior (Semtepi)

—

Horário – às 18h

Palestra – A jornada e os bastidores do empreendedorismo

Palestrante – Léo David, Michelle Guimarães e João Carlos (Manaus Digital Podcast)