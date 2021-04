Prefeitura divulga os nomes dos contemplados do sorteio especial da campanha Nota Premiada

Está disponível na página da campanha Nota Premiada Manaus a lista de ganhadores do sorteio especial de nº 2021-04, referente ao ano de 2020, realizado com base na extração da Loteria Federal deste último sábado, 3/4. Concorreram 1,8 milhão de bilhetes gerados por 23 mil participantes cadastrados, que informaram o CPF nas suas Notas Fiscais de Serviços.

O prêmio especial deste sorteio, de R$ 50 mil, saiu para Renan Cássio Lima Sousa, que indicou a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Manaus (Apae) para ganhar o equivalente a 40% do seu prêmio, que soma R$ 20 mil. Monica Lavor foi contemplada com o prêmio de R$ 20 mil e o projeto Aldeias Infantis SOS Brasil foi sua instituição indicada para receber R$ 8 mil em dinheiro.

Júlia Renata Mota dos Santos e Fábio Henrique Martins de Oliveira ganharam R$ 10 mil cada. Eles indicaram, respectivamente, o Lar das Marias e o Grupo de Apoio às Crianças com Câncer do Amazonas (Gaac-AM), para receber R$ 4 mil cada.

O sorteio 2021-04 contemplou 28 felizardos, mais suas respectivas instituições indicadas. No total, as premiações somaram R$ 182 mil em dinheiro. A lista completa com os nomes dos contemplados e das instituições indicadas pode ser consultada por meio da página da campanha na internet.

Próximo sorteio

O subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes, informou que o próximo sorteio da campanha Nota Premiada Manaus ocorrerá no mês de maio. Quem quiser concorrer às próximas premiações é preciso fazer seu cadastro e exigir sua Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) registrada com o número do CPF.

“Para concorrer é necessário realizar um cadastro na página da campanha (http://notapremiada.manaus.am.gov.br). Ao preencher os dados, o cidadão deverá escolher uma instituição social de sua preferência, para também concorrer. Caso for sorteado, a instituição escolhida ganha o equivalente a 40% do prêmio”, disse.

A Nota Premiada é uma campanha da Prefeitura de Manaus, para estimular a prática da educação fiscal na cidade e conscientizar a sociedade quanto à importância socioeconômica dos tributos municipais e o direito de exigência do documento fiscal.