Prefeitura divulga especialistas que participam hoje da 1ª edição do Metazônia

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), divulgou a lista de especialistas que farão parte da 1ª edição do Metazônia, que está programada para acontecer na tarde de hoje (8) no Casarão da Inovação Cassina, Centro.

O evento, organizado em parceria com a startup Getter, contará com seis palestras gratuitas e virtuais sobre inovação, indústria 4.0 e inteligência artificial e metaverso, com transmissão ao vivo pelo canal da empresa no YouTube.

Com o propósito de debater sobre os serviços municipais digitalizados, para otimização da tomada de decisões e soluções na cidade, o evento vai abordar temas como Inteligência Artificial (IA), a conexão com o ecossistema de inovação de Manaus e a adesão da tecnologia no governo.

“Oferecemos para a população ações nos eixos de empreendedorismo e inovação e com o objetivo de fomentar o compartilhamento de boas práticas para fortalecer esses ecossistemas. Eventos como esse trazem Manaus para dentro do contexto inovador, onde devemos estar”, salientou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior.

Programação

A abertura da programação será realizada pelo CEO da startup Getter, Rufo Paganini, explicando a conexão do nome do evento com o conceito de metaverso, espaço criado no mundo virtual que simula a realidade. Em seguida, o titular da Semtepi, Radyr Júnior, abordará o tema “Cooperação Prefeitura & Ecossistema”. Já a presidente do conselho do Polo Digital de Manaus e gerente de relações institucionais do Instituto Cesar, Vânia Thaumaturgo, vai falar sobre a importância da modernização da indústria.

O administrador Bruno Waskow vai ajudar o público a desvendar o perfil do profissional de sucesso. As palestras do Metazônia seguem com Rufo Paganini mostrando novidades e conceitos sobre IA na sociedade 5.0.

O empreendedorismo e estratégias para alavancar resultados, por meio da tecnologia, serão tratados pelo especialista em processos de atração de clientes, Francisco Lemos. Para encerrar o ciclo de palestras, o coordenador de Inovação Aberta da Samsung Amazônia, Paulo Quirino, vai contar suas experiências na área, trazendo um olhar para o futuro.

Com informações da Semtepi