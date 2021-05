Prefeitura divulga edital para reforçar atendimento na comunidade Parque das Tribos

A Prefeitura de Manaus fará contratação temporária de profissionais para reforçar o quadro da Unidade Básica de Saúde (UBS) Lindalva Damasceno, localizada no quilômetro 3 da avenida do Turismo, Tarumã. A UBS é referência para atendimento aos moradores da comunidade indígena Parque das Tribos, situada naquela região da cidade. O Edital de Chamamento Público Emergencial nº 001/2021, com as informações sobre os critérios para participação, foi publicado na edição de quinta-feira, 6/5, do Diário Oficial do Município (DOM), no link https://tinyurl.com/4uwzps8w. As inscrições poderão ser feitas a partir da 0h desta segunda-feira, 10/5, até as 23h59 do dia 12/5.

São oito vagas, sendo uma para médico, uma para assistente social, duas para enfermeiro, duas para técnico de enfermagem e duas para fisioterapeutas, com salários que variam de R$ 13.867,91 (médico), R$ 7.272,78 (assistente social, enfermeiro e fisioterapeuta) e R$ 2.411,69 (técnico de enfermagem).

As contratações, que terão duração de dois meses, ocorrem em razão da pandemia de Covid-19, que levou o município a decretar estado de calamidade pública, podendo ser prorrogadas de acordo com a demanda de atendimentos para a comunidade indígena Parque das Tribos.

A seleção será feita em etapa única, de caráter classificatório e eliminatório, não havendo cobrança de taxa de inscrição. A ordem de classificação obedecerá ao horário da inscrição em horas, minutos e segundos.

Para participar, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico https://tinyurl.com/4uwzps8w e preencher o formulário de inscrição on-line, devendo anexar a documentação exigida: Documento de Identidade (Registro Geral/RG, Carteira Nacional de Habilitação/CNH, Carteira de Trabalho/CTPS, desde que com foto); Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); Curriculum Vitae; cópia do diploma de formação do curso da respectiva função (frente e verso); e cópia do documento de inscrição de registro profissional no Conselho de Classe competente. Não haverá inscrição por procuração.

A lista com os nomes dos candidatos inscritos servirá como critério de ordem de classificação e cadastro de reserva; as convocações de candidatos; e a homologação dos candidatos convocados aptos para a contratação serão publicadas no DOM e em jornais de grande circulação da cidade. A Semsa convocará os candidatos, conforme a ordem de classificação, para apresentação dos documentos exigidos no edital. Em caso de convocação presencial, serão observados os protocolos de proteção como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social.

Caso o candidato convocado não compareça ou não apresente os documentos exigidos para contratação, será eliminado, perdendo o direito à vaga.

Não poderão ser contratados os candidatos que foram servidores temporários do município de Manaus e que tiveram nos últimos 12 últimos meses o encerramento ou dispensa de seu contrato de trabalho temporário anterior.