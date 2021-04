Prefeitura distribui mais de 500 mudas de plantas no residencial Viver Melhor

“É uma benção receber plantas. Estou muito feliz em ter essa oportunidade de levar um pé de pitanga para a minha casa”. Essa declaração é da dona de casa Iolanda Soares Batista, 65 anos, uma das primeiras moradoras do residencial Viver Melhor, no bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus, a participar da doação itinerante de mudas nos bairros da capital, proporcionada pela Prefeitura de Manaus, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

A ação, idealizada pelo prefeito David Almeida, faz parte do programa ambiental “Manaus Verde” e ocorreu durante esta quarta-feira, 7/4. No local, mais de 500 mudas de plantas arbóreas, frutíferas e medicinais foram distribuídas à população.

Natural do município de Juruti, no Oeste do Pará, Iolanda Batista informou que mora em Manaus há 20 anos e lamentou que muitas pessoas não dão valor às plantas.

“Se as pessoas valorizassem as plantas, muitos nem iam adoecer. Aqui é uma luta, pois a gente planta e aparecem outros para destruir. Mesmo assim estou feliz com essa iniciativa”, completou a dona de casa.

A meta do programa ambiental “Manaus Verde” é a distribuição de 100 mil mudas de plantas arbóreas, frutíferas e medicinais à população e instituições, ainda em 2021.

“Essa ação vai ocorrer sempre em períodos alternados em vários bairros da cidade, com o objetivo de alcançar toda a área urbana de Manaus. Estamos, em paralelo, articulando a construção do novo Centro de Produção de Mudas. Isso vai nos ajudar a bater essa meta e aumentá-la nos próximos anos”, destacou o secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski.

A dona de casa Rita Luzia, 53 anos, agradeceu a ação ambiental e disse ser uma das moradoras que mais lutam pela arborização do local.

“Eu moro no terceiro andar e mesmo lá no alto eu fiz um jardim. Aqui (na área comum dos moradores), eu tomo conta das plantas como se fossem minhas filhas. Nem cachorro eu deixo chegar perto, para fazer as necessidades”, explicou a moradora.

Bairro Mutirão

A segunda ação de doações de mudas já tem data e local definidos pela Semmas. Será dia 21/4, a partir das 9h, no bairro Mutirão, zona Norte, na feira localizada entre a rua Itaetê e a avenida Alphaville Norte.