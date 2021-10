Prefeitura disponibiliza mais de 20 tipos de vacinas em campanha de Multivacinação

A Prefeitura de Manaus abriu oficialmente, nesta segunda-feira, 4/10, a Campanha de Multivacinação 2021, que tem o objetivo de atualizar, até o próximo dia 29, o cartão de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos e reforçar a proteção desse público contra doenças imunopreveníveis. A titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Shádia Fraxe, acompanhou a vacinação na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Luiz Montenegro, na zona Sul, onde reforçou que mais de 20 tipos de vacina estão disponíveis em 171 salas de imunização da capital.

“Estamos incentivando os pais e responsáveis de crianças e adolescentes a observarem a caderneta de vacinação e procurarem uma das nossas unidades, caso haja atrasos. Queremos garantir que essa população esteja protegida contra doenças, para as quais já existem vacinas disponíveis”, salientou a secretária.

De acordo com Shádia, o foco da campanha são crianças e adolescentes, mas a população adulta que esteja com o cartão desatualizado também pode se imunizar.

Engajamento

A presidente da Sociedade Amazonense de Pediatria (Saped), Elena Marta Amaral, e o subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, também estiveram na UBS Dr. Luiz Montenegro e reforçaram a importância do engajamento de pediatras, pais e responsáveis para garantir a proteção contra mais de 20 doenças imunopreveníveis, como é o caso do sarampo, rubéola, poliomielite e outras, oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

“Reforço a importância dos pediatras do Amazonas no incentivo aos pais, às mães e aos responsáveis, para que as nossas crianças e adolescentes sejam vacinados. A vacinação é fundamental nesse período, porque é justamente nessa fase que a resposta imunológica às doenças é melhor. E nessa fase, contrair uma dessas doenças significa correr o risco de ficar com sequelas para o resto da vida”, explicou Elena Marta.

Estão disponíveis para crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias as vacinas BCG, hepatite B, Pentavalente, Poliomielite (VOP e VIP), rotavírus, pneumocócica 10V, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, tetra viral, hepatite A, DTP, varicela e influenza.

Para o público com idade de 7 anos a 14 anos são oferecidas as vacinas tríplice viral, meningocócica ACWY (11 e 12 anos), HPV quadrivalente (para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos), dTpa (para gestantes) e contra hepatite B, DT, febre amarela e influenza.

O público adulto pode ser vacinado contra hepatite B, difteria e tétano, febre amarela, sarampo, caxumba e rubéola.

Os endereços das unidades com salas de vacina na rede de saúde de Manaus podem ser consultados em por meio do link bit.ly/3uN0z4t.