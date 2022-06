Prefeitura disponibiliza hoje nove pontos de vacinação contra a Covid-19

A Prefeitura de Manaus terá nove pontos de vacinação contra a Covid-19 hoje (4), de 8h às 12h, com oferta da primeira, segunda, terceira e quarta doses do imunizante. A campanha é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e já alcança todos os grupos prioritários preconizados pelo Ministério da Saúde.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, informou que a imunização contra a doença é mantida aos sábados conforme determinação do prefeito David Almeida, com o objetivo de atender o público que não tem disponibilidade durante a semana.

“Estamos reunindo todos os esforços para ampliar a cobertura vacinal contra a Covid-19 na cidade de Manaus. Mais de 70% da população já completou o ciclo de imunização contra a doença, ou seja, aqueles que ainda estão com doses em atraso serão atendidos com mais agilidade nas unidades de saúde, por conta da baixa demanda. Não deixe de se vacinar, é gratuito, seguro e eficaz”, afirmou.

Djalma explicou que na Unidade de Saúde da Família (USF) Alfredo Campos, bairro Zumbi, zona Leste, a vacinação é exclusiva para crianças de 5 a 11 anos. Os demais oito locais de vacinação atendem todos os públicos (crianças, adolescentes e adultos). Na clínica da família Carmem Nicolau, bairro Lago Azul, zona Norte, a vacinação se estende até às 17h.

A lista com os endereços das unidades pode ser conferida no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook). Os usuários também podem acessar a plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br) para confirmar se estão dentro do intervalo para segunda, terceira ou quarta dose.

“A vacina está liberada para todas as pessoas a partir de 5 anos de idade, sendo que as crianças e os adolescentes devem estar acompanhados de um adulto responsável para receber o imunizante. Os usuários precisam apresentar o cartão de vacina e um documento de identificação com foto, ou certidão de nascimento no caso nas crianças”, orientou o titular da Semsa.

Intervalo

“Nesta semana, a Semsa liberou a dose de reforço, que também chamamos de terceira dose, para todos os jovens de 12 a 17 anos, pois antes só os imunossuprimidos estavam sendo alcançados. Quem tem 18 anos ou mais, também pode tomar a dose extra, respeitando o intervalo necessário”, disse Djalma.

Seguindo determinação do Ministério da Saúde, os intervalos entre a segunda e a terceira dose são: 2 meses ou mais para adolescentes de 12 a 17 anos com alto grau de imunossupressão; 28 dias ou mais para adultos imunossuprimidos; 3 meses ou mais para idosos a partir de 60 anos; e 4 meses ou mais para todas as pessoas a partir de 12 anos.

Já a quarta dose, de acordo com o secretário, deve ser tomada depois de pelo menos quatro meses do recebimento da terceira dose, apenas por adultos imunossuprimidos, trabalhadores da saúde e pessoas com 50 anos ou mais.

Veja os locais de vacinação contra a Covid disponíveis hoje (4):

8h às 12h

USF Maj PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786 – Santa Etelvina

USF Dr. José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº – Flores

UBS Morro da Liberdade – Rua São Benedito, s/nº – Morro da Liberdade

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº – São José Operário

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº – Tancredo Neves

UBS Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº – Glória

UBS Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa I

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº -Zumbi (apenas vacinação infantil)

8h às 17h:

Clínica da família Carmen Nicolau, na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

Com informações da Semsa