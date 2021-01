Prefeitura determina redução da frota de ônibus a partir das 19h

Por determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) irá colaborar com o decreto de toque de recolher do governo do Estado, com a redução da circulação da frota de ônibus do transporte coletivo da cidade, para 25%, a partir das 19h.

O diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, explicou que o instituto encaminhou uma ordem de serviço ao Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), para que as empresas cumpram com a redução da frota, no horário estipulado pelo decreto governamental, anunciado na manhã desta quinta-feira (14).

Paulo Henrique Martins disse que o prefeito de Manaus pediu que, ainda nesta quinta-feira (14), as empresas garantam o reforço da frota no final da tarde, horas antes do toque de recolher, a fim de evitar aglomerações dentro dos ônibus, no horário de pico.

“O prefeito David Almeida determinou a nossa colaboração com a medida estadual, para que possamos ajudar na diminuição do número de contaminados pelo vírus. O IMMU vai trabalhar na fiscalização do reforço da frota de hoje e no cumprimento da redução a partir das 19h, enquanto o Estado faz a fiscalização do toque de recolher”, disse Martins.