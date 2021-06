Prefeitura destaca emendas de Belarmino Lins na entrega de cestas básicas a vulneráveis de Maraã

Em “post” divulgado nas redes sociais, nesta sexta-feira (18), a Prefeitura de Maraã, sob o comando do pastor Edir Castelo Branco e do vice, Francisco Rodrigues Moraes (Chico da CEAM), promoveu a entrega de 250 cestas básicas, de um total de 500, à famílias em situação de vulnerabilidade social. Também participaram do evento a secretária de Assistência Social Anna Katia Bezerra Fogassa e vereadores do município.

“Diz o “post: “Esta ação, em prol dos Direitos Humanos dos Mais Vulneráveis, em plena pandemia, demonstra o real compromisso com os mais vulneráveis. Destacamos o espirito solidário e o compromisso social de um dos maiores políticos do Estado do Amazonas, o Deputado Estadual Berlamino Lins (Belao), autor das Emendas Parlamentares que, em meio a tantas vidas ceifadas pela Covid-19, proporcionaram este gesto de amor e solidariedade”.

As comunidades beneficiadas: Ebenezer, Fortaleza, Matuzalem, Monte Sião, Boa Esperança, Nova Canaã, Nova Jerusalém, Nova Macedônia, Santa Maria, São João do Ipecaçu, São José do Mesejano, São Paulo do Ipecaçu, Ubim, São Paulo do Coraci, Nova Bethel, Açaituba, Curupira, Viola e São Francisco dos Kanarys (indígena).

“Reassumindo compromisso de trabalharmos pelo povo com o povo Maraaense, reiteramos votos sinceros de agradecimentos por esta sólida parceria. Ao total entregamos 500 Cestas Básicas”, finaliza o post.