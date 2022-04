Prefeitura destaca ações de incentivo à inovação na 1ª edição do ‘Metazônia’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), participou da 1ª edição do “Metazônia”, iniciativa da startup Getter, na noite de ontem (8), no Casarão da Inovação Cassina, localizado no Centro Histórico de Manaus.

Na ocasião, o titular da Semtepi, Radyr Júnior, abordou o tema “Cooperação Prefeitura e Ecossistema”, momento em que falou sobre o fortalecimento do ecossistema de inovação, novos projetos e as ações desenvolvidas pela administração pública municipal, entre elas, a construção de um coworking público na zona Leste.

“Sempre digo que o poder público tem como especialidade criar oportunidade e atingir o cidadão na ponta, nas áreas mais densas como a zonas Norte e Leste, onde a Semtepi decidiu investir em um espaço como esse, para fomentar a inovação onde precisamos caminhar”, frisou.

Além disso, o secretário reforçou que é necessário criar um ambiente de negócio na cidade, estimulando o desenvolvimento de startups e iniciativas inovadoras.

O evento contou com a participação de outros cinco palestrantes que abordaram temas como metaverso, modernização da indústria, perfil do profissional de sucesso, novidades e conceitos sobre inteligência artificial na sociedade 5.0, empreendedorismo e estratégias para alavancar resultados.

As palestras foram transmitidas gratuitamente pelo canal do YouTube do AmazonSat e o evento pode ser conferido na íntegra no endereço: https://www.youtube.com/watch?v=iLa7zvaepMQ.

Com informações da Semcom