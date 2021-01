Prefeitura de Parintins limita em 40% capacidade dos barcos de passageiros

Como medida preventiva para conter a disseminação do contágio pelo novo coronavírus, a prefeitura do município de Parintins (distante 372 quilômetros de Manaus), publicou um decreto municipal limitando o transporte fluvial de passageiros em navios, barcos e lanchas, no trecho que compete a cidade Parintins até Manaus.

A medida faz parte do decreto 028/2021, da Procuradoria de Geral do Município e a determinação passou a valer a partir deste domingo (10). Dentre as medidas estão a mudança do toque de recolher para 15h às 5h da manhã; e a redução da capacidade de passageiros em embarcações que fazem viagens intermunicipais. Barcos e navios estão autorizados a transportar até 40% de sua capacidade máxima, enquanto lanchas podem transportar até 60% da sua capacidade total. Viagens fluviais de Manaus para Parintins ocorrerão somente com autorização emitida pela Representação do Município, na capital do estado.

Decreto

O município também vem dando apoio a determinação do Governo do Estado do Amazonas, para cumprimento da ordem judicial que define o fechamento de estabelecimentos comerciais não essenciais.

Em Parintins, o passageiro que precisar realizar o percurso deverá se dirigir até o cais da cidade, localizado na avenida Vieira Júnior, Centro, e solicitar uma autorização.

O decreto tem validade de 15 dias. O cumprimento das medidas será feito num trabalho conjunto entre Prefeitura e Governo do Estado. A determinação tem o objetivo de fortalecer o combate ao novo coronavírus.

*Com informações da assessoria