Prefeitura de Manicoré e empresários de Matupi unem forças para recuperar trecho urbano da BR-230

SUL DO AMAZONAS – Nós últimos meses estava quase que impossível de trafegar pela BR 230 (Transamazônica), no perímetro esse, que se compreende urbano, da Transamazônica, que passa no meio da cidade de Matupi ligando Humaitá e o município de Apuí.

Com a morosidade e a demora do DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, através da Empresa CMM, que são as responsáveis pela pavimentação ao longo da BR 230, empresários de Matupi, resolveram tomar partido na recuperação de parte da BR, trecho esse urbano que cruza a Vila de Matupi.

Mas esse trabalho de terraplenagem só foi possível por causa da iniciativa dos empresários de Matupi, com o apoio da Subprefeitura do 180, na pessoa do Administrador Paulo Ferreira, que por sua vez pediu apoio do governo municipal de Manicoré, que ajudou em 1000 mil litros de óleo diesel para que as máquinas pudessem realizar os serviços de pavimentação do trecho urbano da BR 230 em Santo Antônio de Matupi.

Lembrando-se que nessa época, devido às péssimas condições da BR 230 por falta de manutenção e outros serviços, a viagem, ou as viagens, pode durar horas e horas, ou até mesmo dias, para se chegar municípios vizinhos ou em outros destinos o qual se tem acesso pela Transamazônica.

REPORTAGEM: EDY LIMA