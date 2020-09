Prefeitura de Manaus volta a divulgar vagas de emprego de forma on-line

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março, até o final de agosto, a Prefeitura de Manaus realizou mais de 14 mil atendimentos, via WhatsApp, com dúvidas sobre emprego.

A informação é da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), que coordena o Sine Manaus, cujos postos seguem fechados para atendimentos diretos presenciais, no entanto os interessados podem se candidatar e saber de vagas pela internet.

Segundo a Semtepi, mais da metade dos atendimentos são relacionados ao desemprego, somando 51% do total, ou seja, pouco mais de 7,1 mil. “Somente em abril, no pico da pandemia, registramos 985 solicitações de informações para seguro-desemprego”, informou o secretário Marco Pessoa, reforçando que no período de suspensão dos atendimentos presenciais, determinadas pelo prefeito Artur Virgílio Neto como medida de prevenção à Covid-19, o Sine Manaus continuou atendendo de forma remota.

“Ao mesmo tempo que o prefeito preveniu os servidores e a população quanto aos cuidados na saúde, também continuou se preocupando em manter ativo serviços essenciais, como a assistência que prestamos de trabalho e emprego”, completou o secretário da Semtepi.

Marco Pessoa destacou ainda que o cenário de desemprego vem se modificado, com empresas voltando a procurar o Sine Manaus para contratar funcionários. “Percebemos que o mercado voltou a aquecer novamente e as empresas têm nos procurado para oferecer vagas e trabalharmos o processo seletivo dos candidatos. Estamos atendendo de forma on-line e fazendo o possível para que muitos sejam reinseridos no mercado”, destacou.

Orientações sobre a validação da Carteira de Trabalho Digital, entrada no seguro-desemprego ou quaisquer outras dúvidas, são feitas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. “O trabalhador que estiver com dúvidas sobre como baixar a Carteira de Trabalho, dar entrada no seguro-desemprego ou participar de algum processo seletivo, pode nos contactar, porque damos todas as orientações para a população por meio do WhatsApp”, afirmou a diretora do Sine Manaus, Letícia Mesquita.

Vagas – A Prefeitura de Manaus volta a divulgar as vagas oferecidas pelo Sine Manaus nos canais de comunicação com a imprensa, em seu portal oficial, neste link e em seus perfis nas redes sociais Facebook e Instagram.

O candidato interessado em uma das oportunidades disponibilizadas deve validar sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site www.gov.br/trabalho. Para concorrer às vagas, o candidato deve acessar o site www.acesso.gov.br para fazer sua solicitação de cadastro. Os candidatos interessados nas vagas devem enviar currículo para o e-mail: [email protected]

Confira abaixo as 35 vagas ofertadas para esta quinta-feira:

3 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – Ensino Fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – realizar serviços de limpeza, conservação e higienização de bens e imóveis, ser proativo e organizado.

Enviar currículos e laudos médicos com o assunto “Auxiliar de Limpeza (PCD)”

1 vaga – Tapeceiro de Móveis

Escolaridade – Ensino Fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – necessário conhecimento em elétrica, mecânica e eletroeletrônica.

Atividades – realizar transporte de equipamentos e ferramentas necessárias ao trabalho. Planejar a confecção, montagem e revisão de artefatos de tecido.

Enviar currículos com o assunto “Tapeceiro de Móveis”

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – Ensino Fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa. Efetuar a limpeza e a conservação de utensílios, móveis e equipamentos em geral, a fim de mantê-los em boas condições de uso.

Enviar currículos e laudos médicos com o assunto “Auxiliar de Limpeza (PCD)”

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – auxiliar na limpeza e manutenção dos ambientes internos e externos da empresa.

Enviar currículos com o assunto “Auxiliar de Serviços Gerais”

1 vaga – Colchoeiro

Escolaridade – Ensino Fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – confeccionar e cortar materiais. Realizar acabamentos e revisar o processo de fabricação de colchões.

Enviar currículos com o assunto “Colchoeiro”

3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deve possuir o curso de OPP atualizado e Carteira Nacional de Habilitação “D” dentro do prazo de validade.

Enviar currículos com o assunto “Motorista de Caminhão”

2 vagas – Motorista de Caminhão – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – o candidato deve possuir o curso de MOPP atualizado e Carteira Nacional de Habilitação “D” dentro do prazo de validade.

Enviar currículos e laudos médicos com o assunto “Motorista de Caminhão (PCD)”

5 vagas – Agente de Coleta de Lixo

Escolaridade – Ensino Fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – trabalhar em caminhão compactador coletando lixo urbano. Recolher o lixo manualmente, ensacado ou não, em tambores ou contentores. Auxiliar o motorista em manobras em marcha ré e locais de difícil acesso.

Enviar currículos com o assunto “Agente de Coleta”

2 vagas – Agente de Coleta de Lixo – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD)

Escolaridade – Ensino Fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Atividades – trabalhar em caminhão compactador coletando lixo urbano. Recolher o lixo manualmente, ensacado ou não, em tambores ou contentores. Auxiliar o motorista em manobras em marcha ré e locais de difícil acesso.

Enviar currículos e laudos médicos com o assunto “Agente de Coleta (PCD)”

1 vaga – Técnico em Eletrônica Hospitalar

Escolaridade – Ensino técnico completo em Eletrônica;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos hospitalares de suporte à vida.

Enviar currículos com o assunto “Técnico em Eletrônica Hospitalar”

2 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – Ensino Fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar limpeza de salas, banheiros, copa, área interna e externa do ambiente.

Enviar currículos com o assunto “Auxiliar de Limpeza”

1 vaga – Ajudante de Manutenção

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – imprescindível ter o curso de NR35 atualizado. Conhecimentos em Metrologia Básica, serralheria e manutenção industrial.

Enviar currículos com o assunto “Ajudante de Manutenção”

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – ajudar na manutenção do moinho com limpeza de tubulação, maquinas e equipamentos. Auxiliar nas atividades dos setores em geral, quando da carga e descarga de produtos acabados. Auxiliar, quando necessário, atividades básicas e realizar podagem e jardinagem da área externa.

Enviar currículos com o assunto “Auxiliar de Serviços Gerais”

5 vagas – Auxiliar de Produção

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – obrigatório ter a Dispensa Militar.

Enviar currículos com o assunto “Auxiliar de Produção”

1 vaga – Bordador à Máquina

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – um ano na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar máquina de costura e de bordar para acabamento de colchões de acordo com o gabarito.

Enviar currículos com o assunto “Bordador à Máquina”

1 vaga – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Necessário possuir curso na área de Refrigeração.

Enviar currículos com o assunto “Mecânico de Refrigeração”

2 vagas – Atendente de Telemarketing

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – Candidatos deverão ter habilidades com o atendimento ao público de forma presencial, via telefone e Whatsapp.

Enviar currículos com o assunto “Atendente de Telemarketing”

1 vaga – Empregada Doméstica

Escolaridade – Ensino Fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios– Preferência por candidatos que residem no Centro ou proximidades.

Enviar currículos com o assunto “Empregada Doméstica”

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – Ensino Médio completo;

Experiência – um ano na Carteira de Trabalho;

Atividades – planejar o trabalho de forma a interpretar os projetos e especificações e confeccionar o produto conforme solicitação.

Enviar currículos com o assunto “Marceneiro”.

*Com informações da assessoria