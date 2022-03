Prefeitura de Manaus tem a primeira secretaria do Brasil padrão ‘Lixo zero’

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), recebeu a certificação “Lixo Zero”, nesta sexta-feira (25), pelo Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB). O reconhecimento é devido ao padrão de recuperação de resíduos sólidos que é respeitado no órgão, onde os servidores reciclam tudo o que é coletado no ambiente, seja plástico, papel, material orgânico ou rejeito.

“Essa certificação representa um estímulo a mais que estamos recebendo na gestão do prefeito David Almeida. É o reconhecimento de que um órgão de credibilidade no país identificou a nossa cidade como a mais cuidada, bonita e limpa. E é dentro da Semulsp o maior reflexo desse cuidado que se tem na capital”, destacou o titular da Semulsp, Sabá Reis.

Na entrega da certificação, Sabá Reis estreou o fogão movido a biodigestivo, fritando ovos na cozinha da Semulsp. No viveiro da secretaria, todo lixo orgânico produzido pelos servidores é transformado em biogás.

“Hoje, colocamos em funcionamento o fogão que funciona por biodigestor e o produto que sai serve para que as nossas árvores e mudas possam crescer mais e mais rápido. Então, a Semulsp demonstra essa enorme preocupação pela questão ambiental. Meio ambiente é vida”, ressaltou Reis.

O secretário contou que a Semulsp não utiliza mais copos descartáveis. Ele salientou que entregou, em fevereiro deste ano, copos personalizados para todos os servidores da sede da secretaria, eliminando definitivamente o uso do descartável.

“Cidade mais limpa não é aquela que a Semulsp cuida, é aquela que as pessoas não sujam, porque no dia que as pessoas tiverem a consciência com aquilo que se gasta, o trabalho vai deixar de ser desperdício, para se transformar em melhoramento para as escolas, a saúde, salário do professor”, enfatizou Sabá Reis.

Mudanças

A Semuslp eliminou as lixeiras comuns dentro das salas e disponibilizou lixeiras de coleta seletiva apenas nos corredores e nas entradas da secretaria, para evitar a produção de lixo no local.

A secretaria também dispõe de máquina de coleta de garrafas PETs e latinhas de alumínio, que podem ser convertidas em pontos para trocar por recarga de celular, livros e outros benefícios.

O presidente nacional do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, destacou que a Semulsp tem o cuidado de evitar os desperdícios e, com isso, os servidores aumentam a qualidade dos seus serviços e produtos.

“O primeiro critério é quanto se desvia de aterro e depois como você desvia. Antes você tinha 100 toneladas que iam para o aterro, agora só vão 6,5. E como se faz isso? Compostando, reciclando etc. Então não é só se livrar do lixo, mas dar a ele o encaminhamento correto”, salientou.