Prefeitura de Manaus supera meta de vacinação de idosos na área rural

A Prefeitura de Manaus já superou a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, para vacinação de idosos na área rural, na Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, com mais de 1,5 mil pessoas acima de 60 anos vacinadas. Mesmo assim, as equipes de vacinadores do Distrito de Saúde Rural da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) continuam percorrendo estradas, ramais e as calhas dos rios Negro e Solimões, em busca de idosos que precisam se proteger da gripe. De lancha ou de pick-up, os 52 profissionais atendem de casa em casa para eliminar o risco, e as lanchas levam, ainda, os remédios da cesta básica contra doenças crônicas, como diabetes e pressão alta.

“Nós estamos fazendo todos os esforços para manter a população saudável. Temos um verdadeiro batalhão de guerreiros lutando contra a Covid-19 em várias frentes e a vacinação de idosos contra a gripe é uma das mais importantes, por se tratar de uma população muito vulnerável”, explicou o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, um dos mais rigorosos defensores do isolamento social como forma de prevenção e redução dos riscos de contágio do coronavírus. “Exatamente por isso estamos fazendo a vacinação de casa em casa, tanto na área urbana quanto na área rural. É dever nosso levar a vacina para essas pessoas, estejam elas onde estiverem e para isso estamos dispostos a ultrapassar qualquer obstáculo, em terra ou nos rios”, afirmou.

De acordo com a meta do Ministério da Saúde, 1.348 pessoas com idade de 60 anos ou mais deveriam receber a dose de vacina na área rural de Manaus. Já foram vacinadas, até esta terça-feira, 14/4, 1.530 pessoas. A meta é estabelecida de acordo com os dados do último senso do IBGE, mas a equipe do Distrito de Saúde da Zona Rural tem levantamentos que comprovam que o número de idosos é muito maior. “Dois fatores contribuem para essa distorção: os dados do IBGE não retratam a realidade dos dias de hoje e, também, houve um retorno de idosos para a área rural, provavelmente provocada pela pandemia do coronavírus e da necessidade de isolamento social”, explicou a gerente do Disa Rural, Luciana Fabrício.

De acordo com o levantamento, feito com base nos atendimentos em nove Unidades Básicas de Saúde (UBSs) rurais (quatro terrestres, três ribeirinhas e duas fluviais), o número de pessoas com mais de 60 anos a ser vacinado, de fato, é de aproximadamente 2.700. “Isso inclui os idosos que foram da área urbana para a zona rural, para fazer o isolamento social e, independentemente de terem residência em Manaus, nossas equipes fazem o cruzamento dos dados do cadastro dos idosos, conferindo seu CPF e realiza a vacinação”, informou Luciana Fabrício.

Por isso, as equipes de vacinadores continuam fazendo as buscas, casa a casa. Já foram atendidas comunidades na BR- 174, AM-010 e na margem esquerda do rio Negro e as equipes continuam percorrendo ramais e igarapés para continuar com a campanha de vacinação. Na Calha do Rio Solimões as equipes volantes estão vacinando desde o dia 2 de abril, com previsão de término na próxima quinta-feira, 16/4. Já na Calha do Rio Negro a vacinação ocorrerá de 22/4 a 28/4.

A equipe de vacinadores da Semsa conta com 52 pessoas, com reforço de dois enfermeiros e dois técnicos de enfermagem do processo seletivo realizado pela Prefeitura de Manaus. O atendimento nas áreas do rio Negro e Solimões é feito exclusivamente por meio de lanchas. Os profissionais se deslocam diariamente para as áreas definidas, levando vacinas e medicamentos contra doenças crônicas como diabetes e pressão alta. Esse deslocamento diário em lancha é a estratégia escolhida para evitar o confinamento dos profissionais de saúde em barcos de maior porte e, consequentemente, reduzir as possibilidades de transmissão do vírus.