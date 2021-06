Prefeitura de Manaus revitaliza Rotatória Jornalista Orlando Farias, na zona centro-sul

Nesta sexta-feira (4), a Rotatória Jornalista Orlando Farias, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, mais conhecida como bola do Eldorado, foi entregue à população totalmente revitalizada. Vale lembrar que tudo foi feito em apenas um dia pela equipe da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp).

Homenagem

A lei que deu o nome de Orlando Farias à rotatória do Eldorado foi sancionada na administração de Arthur Virgílio Neto em junho de 2013, ano da morte do jornalista. A proposta de lei foi do então vereador Mário Frota, aprovada por unanimidade na Câmara Municipal de Manaus (CMM). Criador do Blog da Floresta, Orlando Farias era amazonense e pai de quatro filhos. Sua devoção à notícia e às causas da floresta o levaram a receber premiações nacionais, como o Prêmio Esso, em 1999 e 2001, e o Imprensa Embratel, em 2006.