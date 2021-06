Prefeitura de Manaus retoma a vacinação com mudanças nos postos de atendimento

Após ultrapassar a marca de um milhão de doses aplicadas de vacinas contra a Covid-19, a Prefeitura de Manaus retomou, nesta terça-feira, 22/6, o atendimento às pessoas a partir de 34 anos, entre outros grupos prioritários, em pontos especialmente montados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para receber essa demanda, tanto na modalidade de drive-thru quanto para pedestres.

As equipes de vacinação foram distribuídas em seis postos, sendo um, a Escola de Enfermagem, exclusivo para a segunda dose da CoronaVac, com funcionamento das 9h às 16h, localizados em todas as zonas da cidade: shopping Phelippe Daou, Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, Studio 5 Centro de Convenções, Clube do Trabalhador do Sesi/AM e Centro de Convenções (sambódromo).

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, acompanhou a movimentação no posto do Clube do Trabalhador. “Em dois finais de semana seguidos, tivemos grandes intensificações para que pudéssemos avançar nas faixas etárias da população vacinável, ampliando o público que já iniciou o esquema de imunização contra a Covid19. O prefeito David Almeida vem comandando as ações, orientando as decisões para que a campanha transcorra com rapidez e organização”, disse.

Segundo ela, no último sábado, 19, a Semsa praticamente esgotou o estoque de vacinas AstraZeneca/Oxford e para os próximos dias estão sendo utilizadas 63 mil doses do imunizante Pfizer/BioNTech. “No final de semana, utilizamos todas as doses de AstraZeneca que tínhamos, atendendo com a primeira dose, mais de 42 mil pessoas. Agora estamos aguardando que o governo federal nos envie mais doses para que possamos avançar para novas faixas etárias”, informou a secretária.

A confeiteira Maria Liliane da Costa Nogueira, 34 anos, não pode ir no sábado porque precisava trabalhar. Chegou cedo ao posto do Clube do Trabalhador do Sesi para receber a vacina. Ela elogiou a organização e o atendimento. “Fui muito bem recebida desde a hora em que cheguei até o momento da vacina. Inclusive o procedimento da técnica de mostrar a seringa antes e depois da aplicação, para que eu pudesse conferir. Estão todos de parabéns e eu feliz com minha dose de esperança e de gratidão”, agradeceu.

O subsecretário de Gestão da Saúde da Semsa, Djalma Coelho, destacou a organização dos pontos de vacinação. “Temos postos fazendo atendimento híbrido – tanto para pedestres como na modalidade de drive-thru – e isso de forma bem coordenada para atender o público da melhor forma possível, dentro do que oferece a estrutura de cada um dos locais que funcionam como postos”, comentou.

A autônoma Aline Silva, 35, contou que tão logo pôde, foi tomar a vacina. “Estou aqui cumprindo meu dever de brasileira. Nós já perdemos tantos amigos, conhecidos e parentes para essa doença. Tomando a vacina eu sinto que estou contribuindo para que a sociedade fique protegida e que mortes por Covid deixem de acontecer”, declarou.

Nesta quarta-feira, 23, a Semsa segue vacinando pessoas a partir de 34 anos, gestantes e puérperas, que agora podem se imunizar em qualquer ponto, e Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica) e de Segurança (policiais federais, militares, civis e rodoviários; bombeiros militares e civis; e guardas municipais), que estejam na ativa e cujos nomes constem nas listas enviadas à Semsa.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência, original e cópia. Os militares das Forças Armadas deverão apresentar a identidade militar e CPF. Os das Forças de Segurança e Salvamento terão que apresentar contracheque e, no caso dos trabalhadores terceirizados, declaração emitida pelo órgão onde exercem a função.