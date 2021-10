Prefeitura de Manaus realiza 9ª edição da Feira do Servidor Empreendedor

Para proporcionar maior integração e valorização dos servidores, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), promoverá a 9ª edição da Feira do Servidor Empreendedor nesta sexta-feira, 29/10, das 9h às 14h, no estacionamento da Semad, na avenida Compensa, nº 770, bairro Vila da Prata, na zona Oeste.

Com foco em ações estabelecidas pela política de atenção ao servidor municipal da gestão do prefeito David Almeida, o objetivo da feira é construir um espaço de convivência e formação de práticas empreendedoras que promovam a geração de renda extra e melhoria da qualidade de vida no ambiente laboral.

O projeto também tem a finalidade de identificar potenciais parceiros que apoiem esse tipo de iniciativa nas instituições públicas, como os programas de desenvolvimento e apoio ao empreendedorismo, que são promovidos por instituições.