Prefeitura de Manaus presenteia a cidade com o plantio de 352 mudas

Em alusão aos 352 anos da capital do Amazonas, celebrado neste domingo, 24/10, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), presenteou a cidade com o plantio de 352 mudas de plantas na Área de Preservação Permanente (APP) do Igarapé do Franco, localizada na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste. Foram plantadas mudas de várias espécies como munguba, jutairana, andiroba, sumaúma, jatobá, ingá, açaí, buriti, bacuri, entre outras.

De acordo com o titular da Semmas, Antonio Ademir Stroski, a ação, que ocorreu durante todo o domingo, contou com a participação de voluntários, que se cadastraram nas redes sociais da Semmas e participaram da ação.

“Manaus ganhou esse presente da gestão do prefeito David Almeida e um dos pontos altos da ação foi a participação de voluntários através das redes sociais, que responderam ao chamado da Semmas para auxiliar no plantio e dar esse presente tão bonito para Manaus, que são mais árvores, mais verde. É importante essa ação para mostrar que Manaus está no centro do principal bioma, que controla e regula o clima no mundo”, disse Stroski.

A parceria com os voluntários deverá ser mantida, para as próximas ações que serão realizadas em Manaus. “A intenção da Semmas é fortalecer essa parceria com voluntários e agregá-los cada vez mais em nossas ações de arborização e sustentabilidade na cidade”, informou o secretário.

Planejamento

Segundo o diretor do Departamento de Arborização e Sustentabilidade da Semmas, Deyvson Braga, a ação de plantio nas margens do igarapé do Franco já estava na agenda do Departamento de Arborização há algum tempo, considerando a disponibilidade da área e a carência de vegetação nesse trecho da APP e que haverá monitoramento e manutenção regulares das mudas. “Com isso, logo teremos um grande corredor verde nesta região da cidade, contando com o plantio de 100% de espécies nativas”, informou o diretor de Arborização.

Deyson Braga destacou ainda outro ponto importante da ação, que foi o plantio especial da muda 352, uma sumaumeira, coroando o presente de aniversário para Manaus. “A sumaúma (Ceiba pentandra), conhecida como a rainha da floresta, é uma árvore ícone da Amazônia e tem sido utilizada em diversas ações de arborização da Semmas, tendo em vista sua beleza, imponência e representatividade da flora amazônica”, disse.