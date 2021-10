Prefeitura de Manaus participa da ‘Pré-COP 26’, em São Paulo

A Prefeitura de Manaus participou da “Pré-COP 26”, conferência internacional sobre meio ambiente que começou na última quinta-feira, 7/10, em São Paulo (SP), e contou com painéis de temas como: mobilidade urbana; infraestrutura urbana; saneamento básico; plano climático; sustentabilidade; educação ambiental; resiliência urbana e gestão de resíduos. O Pré-Cop é o principal evento das Américas antes da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 26), que acontecerá em Glasgow (Escócia) em novembro.

A prefeitura foi representada pelo titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antonio Stroski, que participou como palestrante, na quinta-feira, do painel sobre Sustentabilidade. Além disso, Stroski, considerado um dos principais especialistas em Gestão de Resíduos do Brasil, participou também de um painel sobre resíduos sólidos.

“A Prefeitura de Manaus foi convidada a participar deste evento, considerado o mais importante das Américas, antes da COP 26, que vai acontecer em Glasgow no próximo mês. Esse convite só reforça o peso e a importância que nossa capital tem quando se fala, mundo afora, sobre meio ambiente, por isso, por determinação e orientação do prefeito David Almeida, estamos aqui”, disse Stroski.

Ainda na programação da Pré-COP 26, o secretário da Semmas participou, nesta sexta-feira, 8, do Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras (CB27), colegiado que reúne os dirigentes das pastas responsáveis pelo meio ambiente nas prefeituras das 26 capitais brasileiras e do Distrito Federal.

“Estamos aqui para interagir, trocar experiências e relatar os compromissos e a disposição da gestão David Almeida com a agenda do clima, os eventos extremos, a resiliência e nossas vulnerabilidades, bem como as propostas de programas para o futuro próximo, priorizando as atividades e processos de baixas emissões e com sustentabilidade, incluindo a ampla gestão na área de resíduos sólidos”, completou Stroski.