Prefeitura de Manaus paga a segunda parcela do 13º nesta sexta-feira

Aproximadamente 33 mil servidores públicos ativos da Prefeitura de Manaus terão a segunda parcela do 13º salário paga nesta sexta-feira, 4/12, totalizando R$ 56,4 milhões. “Mais que obrigação, é um presente pelo esforço e dedicação dos servidores à cidade”, afirmou o prefeito Arthur Virgílio Neto, que também garantiu, assim como em novembro, a antecipação salarial do último mês do ano para até o próximo dia 15.

“O fim de ano dos nossos valorosos servidores municipais será farto e digno, dignidade, aliás, que sempre foi a marca do tratamento que a eles dispensei e que também sempre recebi por parte deles, que trabalham todos os dias para que tenhamos uma cidade cada vez melhor”, disse o prefeito. “Além disso, garantimos um bom movimento ao comércio local com os quase R$ 200 milhões que aplicamos na economia só neste mês”, completou Arthur Neto.

R$ 56 milhões

Segundo a Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), além do valor investido na economia local com a segunda metade do 13º, a prefeitura irá injetar outros R$ 130 milhões antes do Natal referentes à folha do funcionalismo público do mês de dezembro, totalizando R$ 186,4 milhões só no último mês do ano.

Quanto ao salário de dezembro, os trabalhadores da Educação municipal (Semed) receberão no próximo dia 11. Já os servidores da Saúde (Semsa) e também da Semef terão o salário na conta no dia 14, enquanto as demais secretarias e órgãos ficam para o dia 15.

Com autonomia de gestão dos recursos, a Manaus Previdência também antecipará o pagamento de dezembro para o dia 15, com investimento estimado em R$ 27 milhões. A segunda parcela do décimo terceiro dos segurados já foi paga no mês de novembro.

Calendário de pagamento

Folha de dezembro:

13º salário (segunda parcela) – 4/12/2020;

Salário da Semed – 11/12/2020;

Salários da Semef e Semsa – 14/12/2020;

Salários das demais secretarias – 15/12/2020.

Salários de aposentados e Pensionistas – 15/12/2020.

*Com informações da assessoria