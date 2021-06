A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), informa que, por medida de precaução, as atividades administrativas permanecerão em teletrabalho (home office), e as aulas de toda a rede municipal continuam suspensas na modalidade presencial, permanecendo apenas no sistema remoto. A medida visa manter a segurança de toda a comunidade escolar.