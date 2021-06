Prefeitura de Manaus mantém atividades de orientação na área central da cidade

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), está intensificando as ações de orientação para condutores e pedestres na área central da cidade. Cerca de 40 servidores estão diariamente monitorando as vias onde aconteceram as interdições, devido a subida do nível das águas do rio Negro.

Os agentes permanecem trabalhando nos principais pontos de intervenção, para dar fluidez na circulação dos veículos e ônibus, que por conta das alagações alguns pontos sofrem lentidão nas áreas atingidas pelas águas e, devido a isso, precisaram ter o itinerário desviado.

“Estamos atendendo a um pedido do prefeito David Almeida, que nos orientou a dar fluidez nas ruas do Centro, por conta das mudanças que foram necessárias devido à subida das águas. Colocamos os nossos agentes para monitorar e orientar os motoristas e pedestres, que estão circulando nessa área e necessitam de orientação para seguirem o novo itinerário”, disse o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

O IMMU orienta os condutores que precisam se dirigir até a área central, que fiquem atentos às vias nas quais estão permitidas a circulação dos veículos e nas áreas de estacionamentos. O trânsito no local continua muito concorrido, porém os servidores estão dando todo o suporte necessário a quem se deslocar até o Centro.