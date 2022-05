Prefeitura de Manaus lança 2ª edição do programa ‘Salto: Aceleradora de MEIs’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), lança hoje (17), a 2ª edição do programa “Salto: Aceleradora de MEIs”, no Casarão da Inovação Cassina, Centro. Coordenado pela Impact Hub Manaus, organização que trabalha para o fomento de empreendedorismo e inovação social, a iniciativa vai proporcionar capacitação gratuita a 600 Microempreendedores Individuais (MEIs) de Manaus.

Durante 10 semanas, em encontros presenciais realizados uma vez por semana, os microempreendedores receberão mentoria de profissionais e facilitadores, e participarão de oficinas e laboratórios de prática. Com foco em três saltos de aprendizado: o empreendedor, o negócio e o crescimento, o programa visa fomentar o aumento de clientes, o incremento da renda, a ampliação do empreendimento e demais benefícios que a educação empreendedora pode oferecer e gerar.

“A primeira edição do Salto foi muito proveitosa e os participantes conseguiram dobrar seus negócios por meio da iniciativa. Em 2022, resolvemos potencializar e multiplicamos por três a oferta de vagas, e uma estratégia adotada para tentar amenizar a evasão que temos nesses cursos é a de abraçar outros nichos, como pessoas em situação de rua, que têm interesse em aprender ou já tentaram em algum momento e precisam ser resgatadas, e pessoas que vêm de outros países, como os venezuelanos, que também têm uma veia empreendedora a ser trabalhada, então este ano vamos fortalecer isso, por meio de mais vagas”, comenta o secretário da Semtepi, Radyr Júnior, ao destacar os excelentes resultados obtidos pelos 200 participantes da primeira edição do programa, o que contribuiu para o aumento na oferta de vagas nesta edição.

As inscrições serão anunciadas após o lançamento do programa, nos canais de divulgação da Semtepi e da Impact Hub Manaus.

Metodologia

A metodologia do Salto, desenvolvida pelo Impact Hub, combina elementos de ponta do mundo das incubadoras e aceleradoras de negócios, com foco no uso das novas mídias e no desenvolvimento profissional e pessoal. Toda técnica é adaptada ao microempreendedor individual, buscando acelerar o seu crescimento de forma sustentável.

Com informações da Semtepi