Prefeitura de Manaus apoia implementação do ‘Lady Driver’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), tem apoiado a implementação do aplicativo de transporte Lady Driver, exclusivo para mulheres, que começou a operar em Manaus nesta quarta-feira, 29/9.

Desde o lançamento até o efetivo funcionamento, a prefeitura vem acompanhando a iniciativa, que tem por objetivo dar oportunidade de geração de renda a mulheres com perfil empreendedor, além de oferecer maior segurança às passageiras, que se sentem mais confortáveis ao terem uma mulher como motorista.

“As mulheres vão poder trabalhar, levar recursos para suas casas, manter a sua família por meio desse aplicativo, e também fomentar esse serviço, que vai trazer mais segurança às passageiras. Do início ao fim, a Prefeitura de Manaus apoiou e acompanhou os lançamentos e as inscrições, além de incentivar a população a conhecer o serviço e acessá-lo. Esse tipo de atuação, quer seja na área da inovação ou não, a Semtepi, vai apoiar”, declarou o secretário do órgão, Radyr Júnior.

Com o lema “Inspirado por mulheres para mulheres”, a plataforma foi implantada no Brasil em 2017. Em Manaus, foi oficialmente lançada em agosto, no Casarão da Inovação Cassina, localizado no centro histórico.

O serviço, semelhante às plataformas Uber e 99, está disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Para o cadastro de interessadas em fazer parte do aplicativo de motoristas, basta baixá-lo e seguir o passo a passo (https://ladydriver.com.br/).