Prefeitura de Manaus abre seleção emergencial e temporária

A Prefeitura de Manaus por intermédio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), está com inscrições abertas para contratação emergencial e temporária de recursos humanos, por meio do edital de credenciamento publicado, ontem 4/05, no Diário Oficial do Município (DOM), edição 483.

O edital prevê duração mínima de seis meses para o desenvolvimento das funções, podendo ser prorrogado enquanto perdurar a pandemia, desde que não exceda dois anos. O objetivo é atender as necessidades dos serviços de acolhimento de imigrantes Indígenas Warao, atuando em escutas qualificadas, encaminhamentos, orientações, atendimentos e acompanhamentos necessários nos espaços.



INSCRIÇÕES E VAGAS

As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 6/5 (quarta-feira), os candidatos devem analisar os documentos solicitados conforme a vaga desejada e encaminhar em anexo PDF para o email: [email protected].