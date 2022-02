Prefeitura de Benjamin Constant promove primeira Ação de Crédito de 2022

A Prefeitura de Benjamin Constant realiza a primeira Ação de Crédito de 2022, que será realizada de 17 a 25 de fevereiro, na Biblioteca Pública Municipal. A atividade é destinada a pequenos e micro empreendedores e foi viabilizada graças à parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam).

De acordo com o prefeito David Bemerguy, a meta é estimular a economia benjaminense, disponibilizando crédito e amenizando os impactos da pandemia sobre os empreendimentos locais.

“A ação tem foco no setor turístico, mas também será estendida aos demais lojistas e comerciantes que se enquadram na condição de micro ou pequenos empresários. Precisamos retomar nossa economia forte e crescente em 2022 para garantir melhores condições de vida à população da cidade”, destacou.

SERVIÇO– Cada empreendedor poderá solicitar a partir de R$ 500 de crédito, até o limite de R$ 15 mil. Além de taxas de juros atrativas, a carência para começar a pagar é de seis meses.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria Municipal de Turismo, que funciona de segunda a sexta-feira, na Biblioteca Municipal.

*Com assessoria