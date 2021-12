Prefeitura de Benjamin Constant lança Operação “Quero Sossego”

Com foco nas festas de fim de ano, a Prefeitura de Benjamin Constant lançou a primeira fase da Operação “Quero Sossego”, iniciativa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que tem como objetivo combater a poluição sonora, por meio da orientação e diálogo entre o setor de entretenimento, poder público e sociedade.

Para dar início aos trabalhos, o prefeito David Bemerguy reuniu em seu gabinete, as forças de segurança e dos órgãos de fiscalização do município. Participaram do encontro a Secretaria Municipal de Segurança, Guarda Civil, Polícia Militar, Polícia Civil e Vigilância Sanitária. Entre as pautas apresentadas pela SEMMA, estava a legislação que regula os crimes de poluição sonora nas atividades de entretenimento noturno, incluindo os limites e horários para utilização de som nesses estabelecimentos. Outra preocupação foi com a manutenção de áreas públicas utilizadas em eventos.

Diversos outros tópicos relacionados ao tema principal foram abordados, como aplicação de autos de infração, crimes de desobediência, perturbação da paz pública, segurança nos eventos, responsabilidade dos organizadores e cumprimentos dos decretos municipais.

Conscientização

Com a chegada das festas de fim de ano, a meta da Prefeitura de Benjamin Constant é conscientizar a população e proprietários de estabelecimentos quanto à importância da preservação da paz e da ordem pública. Para isso, a “Operação Quero Sossego” visa promover o bom senso, o respeito mútuo e o cumprindo da legislação vigente.