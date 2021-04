Prefeitura convoca mais um grupo de aprovados em seletiva de estágio

A Prefeitura de Manaus está convocando 117 candidatos aprovados no processo seletivo de estágio para a apresentação de documentos, etapa necessária para a contratação. Conforme o chamamento, os estudantes terão, a partir desta segunda-feira, 5/4, até o próximo dia 16/4, para se apresentarem no órgão em que irão estagiar.

É necessário comparecer com documentos e exames listados nos editais de convocação, publicados na edição n° 5.066, do Diário Oficial do Município, da última quarta-feira, 31/3. Os estudantes reforçarão o quadro de pessoal das secretarias municipais de Educação e Infraestrutura, atuando como estagiários em uma jornada de 20 horas semanais.

As chamadas são coordenadas pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), gestora do Programa Municipal de Estágio Remunerado. No portal da secretaria, no endereço http://semad.manaus.am.gov.br, em “Editais”, é possível conferir as convocações realizadas até o momento.

“A integração de estagiários à municipalidade é uma medida determinada pelo prefeito David Almeida, que visa fortalecer os serviços públicos prestados à população, na busca por excelência e qualidade. A prefeitura terá um papel marcante na vida desses estudantes, ao prepará-los para o mercado profissional”, ressalta o titular da Semad, Ebenezer Bezerra.

Desde o início do ano, já foram realizadas cinco chamadas, totalizando 563 candidatos convocados. O processo seletivo, homologado em 31 de dezembro, foi destinado a preencher 2.672 vagas, mas apenas 1.919 candidatos alcançaram a média necessária nas provas.

As convocações estão sendo realizadas de acordo com as necessidades das secretarias e órgãos municipais, que sinalizam à Semad o quantitativo de estagiários e áreas de interesse.

Convocados da Semed

Os estudantes convocados no edital n° 004/2021 devem comparecer à Secretaria Municipal de Educação (Semed), localizada na avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, em dias úteis, no horário de 8h às 14h.

Para a secretaria estão sendo convocados 103 estudantes, sendo 50 de nível médio e 53 de nível superior. As áreas de graduação compreendem 12 cursos: administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, comunicação social, direito, engenharia civil, engenharia da computação, letras – língua portuguesa, língua brasileira de sinais, nutrição, psicologia e serviço social.

A Semed disponibilizou um contato para informações sobre o chamamento, pelos números (92) 98842-7216 ou 99962-5524.

Convocados da Seminf

Já os convocados pelo edital n° 005/2021 devem se dirigir, no horário das 8h às 14h e em dias úteis, à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), situada na avenida Gabriel Gonçalves, Aleixo, zona Centro-Sul.

A secretaria irá receber 14 acadêmicos de nível superior, de cinco áreas: administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia da computação.

Dúvidas e demais informações poderão ser tratadas pelo número (92) 98219-1048.

*Com informações da assessoria