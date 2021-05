Prefeitura continua vacinação nas comunidades ribeirinhas

A Prefeitura de Manaus começa a vacinação contra a Covid-19 e a Influenza para os grupos prioritários que vivem nas comunidades ribeirinhas da Calha do Rio Negro, nas áreas de abrangência do município, na próxima segunda-feira, 3/5. Aproximadamente 1,1 mil pessoas deverão receber os imunizantes. As primeiras comunidades que os vacinadores da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) farão o serviço serão: Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Livramento e Nossa Senhora Auxiliadora. Esta última na margem esquerda do rio Tarumã-Açu, com a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para idosos de 60 anos e mais e trabalhadores da saúde.

“Seguimos com nossas equipes levando a imunização para essas áreas distantes da sede do município, cujo acesso requer uma logística diferenciada e no caso das vacinas contra a Covid-19, a necessidade de escolta para resguardar a segurança da equipe e dos imunizantes. Nessa missão, temos a parceria do Comando Militar da Amazônia, que está nos apoiando no transporte e acompanhamento dos vacinadores”, destaca o prefeito de Manaus, David Almeida.

Na segunda-feira, 3/5, em Nossa Senhora de Fátima, a vacinação acontecerá na sede. Os vacinadores irão de casa em casa para aplicar a segunda dose da vacina contra a Covid-19 nos comunitários. A equipe que irá para Nossa Senhora do Livramento atenderá a comunidade próxima, chamada Julião. O mesmo acontecerá em Nossa Senhora Auxiliadora, cujo acesso será pela rodovia BR-317, com atendimento na sede dos comunitários que residem nas adjacências.

Na quarta-feira, 5/5, inicia a viagem da Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) Doutor Antônio Levino, que fará a primeira parada na comunidade do Tupé, para vacinar contra a Covid-19, com a primeira dose, as pessoas de 18 a 59 anos. No dia seguinte, a UBSF irá para a comunidade Costa do Arara e assim sucessivamente, subindo o rio Negro até chegar à região de Apuaú, já no limite com o município vizinho, Novo Airão.

A viagem tem previsão de durar nove dias, alcançando as comunidades Tupé, Jaraqui, Santa Maria, Apuaú, São Francisco, Lindo Amanhecer, Igarapé-Açu e Cuieiras, para imunizar 1.161 moradores de 18 a 59 anos, com e sem comorbidades, conforme estabelece o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação do Ministério da Saúde. As equipes de vacinação da Semsa também estarão aplicando a segunda dose em 226 idosos de 60 anos e mais, dessas localidades, e em 46 profissionais de saúde, concluindo o ciclo de imunização desses dois grupos.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, explica que além da imunização contra a Covid-19, a Semsa também vacinará contra a gripe, 32 grávidas, 11 puérperas, 253 crianças de seis meses a menores de seis anos e 66 profissionais de saúde.

“Estamos aproveitando a logística para vacinar contra a Covid, para imunizar o público-alvo da campanha da Influenza e assegurar a proteção dos nossos ribeirinhos, do vírus da gripe”, contou.

Calha do Rio Amazonas

Nas comunidades da Calha do Rio Amazonas, a Semsa já concluiu a primeira dose da vacinação contra a Covid-19, com a imunização de 1.286 pessoas de 18 a 59 anos, com e sem comorbidades, que vivem naquela região. Também foram vacinados 222 idosos de 60 anos e mais e 34 trabalhadores da saúde com a segunda dose do imunizante. Também foram vacinadas contra a Influenza, 34 grávidas, dez puérperas, 245 crianças de seis meses a seis anos incompletos e 65 profissionais de saúde.