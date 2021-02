Prefeitura conclui inspeção no condomínio Verona

A Prefeitura de Manaus, por meio da Casa Militar e Defesa Civil, retornou nesta quinta-feira, 25/2, ao condomínio residencial Verona Premium, no bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus, para concluir a vistoria do bloco de apartamentos destruído em uma explosão, ocorrida no início da noite de quarta-feira, 24. Os trabalhos da equipe técnica também servirão para a conclusão do laudo, que a Defesa Civil deve emitir nos próximos dias.

O bloco de apartamentos, que foi isolado pela Defesa Civil na noite de quarta-feira, apresenta risco iminente de desabamento e continua isolado. A explosão teria sido em decorrência do vazamento de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha. O produto teria vazado de um apartamento do andar superior, para a unidade habitacional abaixo.

“No primeiro momento, durante a noite, avaliamos também alguns blocos próximos que poderiam ter sofrido rachaduras com o impacto da explosão do GLP, mas nenhum apresentou riscos aos moradores. Hoje nós trouxemos a equipe técnica para fazer a avaliação estrutural, e emitir o laudo, para que seja enviado aos órgãos competentes e assim, procederem com a demolição, que já é prevista, pois a estrutura foi danificada”, informou o diretor de Operações da Defesa Civil, major Robson Falcão.

Conforme informações repassadas no local, cinco pessoas ficaram feridas em decorrência da explosão, entre elas, três crianças que passavam pelo local e acabaram sendo atingidas. Um senhor que teve mais de 80% do corpo queimado está em coma induzido e uma mulher, que teve queimaduras leves, preferiu não ir ao hospital.

As oito famílias dos blocos atingidos foram pré-atendidas, ainda na quarta-feira, por uma assistente social da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), e nesta quinta-feira foram encaminhadas à secretaria, para darem entrada no auxílio-aluguel disponibilizado pela Prefeitura de Manaus.

“Há uma preocupação do prefeito David Almeida, para que todas as famílias sejam assistidas da melhor forma e o laudo concluído e emitido o mais rápido possível”, destacou o secretário da Casa Militar, tenente William Dias.

Orientação

O diretor de Operações da Defesa Civil, novamente fez um alerta, para que todas as vezes que o morador se ausentar de sua residência, verifique se o regulador que libera o gás até o fogão está devidamente fechado, evitando possíveis acidentes.

“Mais uma vez orientamos que a pessoa deve estar atenta antes de sair de casa, conferindo se o registro de gás está fechado. Gás não tem cheiro, só notamos o vazamento dele, porque é adicionada uma essência ao produto, o mercaptano, por isso é que percebemos o vazamento”, observou.