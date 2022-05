Prefeitura comemora dia de atividades da 4ª turma do ‘Formação de Startups’

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente (IDT-Cema), encerrou ontem (21), mais um dia de atividades do curso “Formação de Startups”, realizado no Casarão da Inovação Cassina, no Centro Histórico de Manaus.

Depois de formadas as equipes de quatro a cinco componentes, as atividades do dia iniciaram com uma palestra sobre Design Thinking, na qual os participantes tiveram que levantar os principais problemas que encontram em cinco eixos diferentes: mobilidade, infraestrutura e segurança, saúde, educação e desenvolvimento social e econômico.

“Nossa missão hoje foi ajudá-los a entender como solucionar esses problemas, de forma a transformá-los em uma startup. Amanhã iremos auxiliá-los a montar um modelo de negócio, para que a ideia se transforme em um produto e eles possam vender essa solução para alguém. Ao final do dia, as equipes farão uma apresentação em forma de pitch, dentro de um processo de banca, como se eles estivessem apresentando o produto para um eventual comprador”, explicou o mentor do curso, Francisco Felinto.

Após as apresentações das equipes, a quarta turma finaliza o curso hoje (22), às 18h.

Projeto

O objetivo do projeto é oferecer aos participantes um conteúdo de imersão sobre empreendedorismo e inovação, além de conhecimentos básicos sobre mercado, usuário/cliente, ideação, mindset empreendedor, marketing e vendas, comunicação, ecossistema, valores, oportunidades, entre outros; atiçar o espírito empreendedor e inovador e estimular o desenvolvimento de novas startups na cidade.

