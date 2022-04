Prefeitura cancela pré-inscrições do curso de Cuidador de Idosos

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação de Apoio ao Idoso Doutor Thomas (FDT), informa que estão canceladas as pré-inscrições para o curso de Cuidador de Idoso “Cuidadoso”, realizadas na sexta-feira, 1º/4.

Embasada nos princípios da legalidade, moralidade e eficiência, a Fundação Dr. Thomas, em parceria com a Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), decidiu pelo cancelamento das pré-inscrições, devido às falhas apresentadas no processo de inscrição.

Prezando sempre pela lisura do curso, que já é oferecido desde 2006, o cancelamento é necessário, para que sejam feitos os ajustes no sistema junto com a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (Subti) da prefeitura.

A Fundação Dr. Thomas está à disposição de todos os interessados para prestar os esclarecimentos devidos. Tão logo seja possível, será informado o novo edital, contendo todas as informações relativas ao curso.

Para mais informações os interessados podem entrar em contato pelos telefones (92) 98844-5609 / 3215-6007, 3236-9629, do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Envelhecimento em Manaus (Nepem).

